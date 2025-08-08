510 مدربين يتسلمون شهادات الرخصة C

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم شهادات دبلومة التدريب الإفريقية للحصول على الرخصة C لتوزيعها على المشاركين فيها.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم نظم ١٧ دورة للرخصة C خلال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥ بواقع ٣٠ مدرباً في كل منها بإجمالي ٥١٠ مدربين من بينهم ٤٥ مدربة.. وتم تنظيم الدورات في محافظات: الأقصر والمنيا والقاهرة والبحيرة والشرقية والغربية والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية والمنوفية.

وقام الدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين بإعداد تقرير عن الدورات، تضمن كل التفاصيل المتعلقة بالدورات التي أقيمت تحت إشراف علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد وتنسيق إيهاب الجندي، منسق الدبلومات الإفريقية.