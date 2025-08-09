مصدر حكومي: ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا حيث أوضح مصدر حكومي سوري، إننا ندعو قوات سوريا الديمقراطية للانخراط الجاد في تنفيذ اتفاق 10 مارس ونطالب الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق.

ولفت إلى أن الحكومة لن تشارك في اجتماعات مزمعة مع قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في باريس.

وأكمل: نؤكد حق المواطنين في التجمع السلمي والحوار البناء شريطة أن يكون في إطار المشروع الوطني الجامع الذي يلتف حول وحدة سوريا.

وأضاف أن مؤتمر باريس شكل ضربة لجهود التفاوض الجارية ولن نجلس على طاولة التفاوض مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق.