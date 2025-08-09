وزيرة التنمية المحلية تستقبل رئيس قطاع الاستراتيجيات الدولية بشركة ( Esri ) العالمية

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، المهندس سهيل العبد رئيس قطاع تطوير الاستراتيجيات الدولية بشركة ( Esri ) العالمية المتخصصة فى مجال نظم المعلومات الجغرافية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس حاسم حميدة الرئيس التنفيذي بالشركة لشمال أفريقيا .

وخلال اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للمهندس سهيل العبد على الدعم الذى قدمته الشركة لوزارة التنمية المحلية خلال الفترة الماضية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات والاستفادة من نظم المعلومات الجغرافية والبرامج المختلفة التى تتيحها الشركة مما ساهم فى حصول الوزارة علي جائزة الإنجاز الخاص في مجال نظم المعلومات الجغرافية (SAG Award) لعام 2025، خلال مؤتمر مستخدمي ( Esri ) الدولى ، والذى عقد فى مدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية .

وشهد اللقاء استعراض نتائج الاجتماع الذى عقدته وزيرة التنمية المحلية الأسبوع الماضى بحضور عدد من قيادات الوزارة ووفد من شركة ازري العالمية لمناقشة أهم مجالات ومقترحات التعاون المستقبلية بين الجانبين على مستوي الوزارة والمحافظات خلال الفترة المقبلة ، كما تطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون في تطوير أطلس المدن المصرية وتعزيز استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في رصد وتحليل المتغيرات المكانية وتقديم الدعم للوزارة فى عدد من ملفات وبرامج عمل الحالية .

ومن جانبه أكد المهندس سهيل العبد أهمية الدور الذى تقوم به وزارة التنمية المحلية فى العديد من الملفات الخدمية الخاصة بالمواطنين بشكل يومي ، مؤكداً على استعداد الشركة لبذل كل الجهود الممكنة بالتعاون مع الوزارة والمحافظات فى إطار الخبرات الكبيرة للشركة فى عدد من ملفات العمل المحلى ووضع حلول للمشكلات وتسهيل الخدمات العامة والنهوض بالمنظومة الجغرافية المكانية .

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الوزارة والشركة لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يتيح تعظيم الاستفادة من تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، سواء في التخطيط الحضري، أو متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، وغيرها من ملفات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية .