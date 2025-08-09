الاسماعيلي يواجه بتروجيت في أولى مباريات الدوري

يخوض فريق الإسماعيلى في التاسعة مساء اليوم السبت اول مواجهاته بالدوري امام، فريق بتروجت باستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2025 -2026

وطلب ميلود حمدى، المدير الفني لفريق الإسماعيلى اللاعبين بضرورة تنفيذ التعليمات والعمل على خلق الفرص واستغلالها لإسعاد الجماهير التي تساند الفريق في أولى مبارياته

كما وجه تعليمات خاصة لبعض اللاعبين وحرص على تعديل بعض الأمور، والذى جاء أبرزهم محمد خطارى جناح الفريق الشاب الذى يعول عليه الجزائرى الكثير في خلق المشاكل للمنافسين.

بينما يسعى سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، لاستغلال جميع الصفقات الجديدة بشكل قوى من أجل بداية قوية للموسم الجديد، وطالب اللاعبين بضرورة العودة من الإسماعيلية بالثلاث نقاط، كما شدد على تضييق المساحات على لاعبى الدراويش وعدم ترك المساحات لهم نظرا لصغر سنهم.