التضامن: تدريب 100 اخصائي من 10 محافظات على الإعاقات المتعددة

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً من خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عن التدريبات المنفذة بشأن التعامل مع أصحاب الإعاقات المتعددة.

وأوضح التقرير أنه في ضوء بروتوكول التعاون الموقع ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية نداء لتأهيل الأطفال ضعاف السمع وذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية الذي يستهدف رفع كفاءة الجمعيات وتدريب الاخصاىيين في مجال تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية في مرحلة الطفولة المبكرة، يتم حاليا تدريب حوالي 100 اخصائي من 10 محافظات هي "القاهرة - الجيزة – البحيرة – الدقهلية - كفر الشيخ – الاسكندرية- بني سويف - سوهاج - المنيا – الشرقية".

وأشار التقرير إلى أن الجمعيات يتم اختيارها بناء على معايير محددة في الكفاءة الإدارية والفنية واستقرار الاخصاىيين بالهيكل الإداري للجمعية والسعة المكانية وسيتم تأثيث فصل تأهيل وتعليم الأطفال ذوي الإعاقات المتعددة والإعاقة السمعبصرية حتى 6 سنوات بالأثاث، وكافة أدوات الأنشطة التأهيلية وسيحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز نداء للتدريب والتنمية المهنية وشهادة معتمدة من أكاديمية "بيركنز الدولية" بأمريكا، حيث يقام المشروع برعاية صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة “عطاء”.

وتم اختيار المحافظات التي يوجد بها فصول متعددي الإعاقة التي تم إنشاؤها في مدارس التربية الخاصة "النور والأمل" بموجب بروتوكول تعاون بين جمعية نداء ووزارة التربية والتعليم ليكون هناك مسار تعليمي تأهيلي للأطفال متعددي الإعاقة وذوي الإعاقات السمعية والبصرية.