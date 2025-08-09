ننشر تحقيقات النيابة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصلا معدنيا بالمعصرة

ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني دون مسوغ قانوني بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية.