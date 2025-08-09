قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ننشر تحقيقات النيابة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصلا معدنيا بالمعصرة

تحقيقات النيابة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني
تحقيقات النيابة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني
إسلام دياب

ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة مع عامل تعاطى الحشيش وحاز نصل معدني دون مسوغ قانوني بالمعصرة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 3268 لسنة 2025 جنح المعصرة، المقيدة برقم 958 لسنة 2025 كلي حلوان وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامى العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «سید .ع .م»، 31 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بإحراز بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح ابيض «نصل معدنى» دون مسوغ قانوني او من الضرورة المهنية او الحرفية.

صدى البلد تحقيقات النيابة العامة عامل تعاطى الحشيش نصل معدني

داليا البحيري تبهر المتابعين

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

شاهد سيارة ريفيان R2 الجديدة بالصور

شاهد سيارة نيسان ألتيما توين بمظهرها الجديد لعام 2026

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن

