وزير خارجية تركيا: نسعى لزيادة التبادل التجاري مع مصر لـ 15مليار دولار

أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالعلاقات المصرية التركية، مؤكدًا أن البلدين حققا تقدمًا كبيرًا في مجالات التعاون الثنائي المختلفة.

وأعرب وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي بمدينة العلمين الجديدة، عن تطلعه إلى تعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

ارتفاع حجم التبادل التجاري واستهداف 15 مليار دولار

وأشار فيدان، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 9 مليارات دولار خلال عام 2024، موضحًا أن هناك مساعي مشتركة لرفعه إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة.

تقارب في الرؤى بشأن القضايا الإقليمية

وأوضح الوزير التركي أنه ناقش مع نظيره المصري عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا وجود تقارب كبير في وجهات النظر بين مصر وتركيا تجاه عدد من الملفات الإقليمية.

بحث ملفات غزة وليبيا والتعاون في إفريقيا

كان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قد استقبل، اليوم السبت، نظيره التركي هاكان فيدان.

وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، عبر حسابه على منصة "أكس"، بأن المباحثات الموسعة بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في غزة، وليبيا، والتعاون الثلاثي في القارة الإفريقية.