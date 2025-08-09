قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من عمرو دياب الى أحمد عبد العزيز.. نجوم تعدوا على معجبيهم فى مواقف محرجة
أستاذ دراسات إسرائيلية يكشف عن أهداف حكومة الاحتلال وآليات تدمير غزة
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وسام أبوعلي يطلع مجلس إدارة الأهلي على تطورات أزمته مع فريقه الأمريكي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ياسمين تيسير

كشفت بعض المصادر داخل النادي الاهلي، عن تواصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء بشأن محاولات نادي كولمبوس كرو الأمريكي، لإنهاء إجراءات قيد اللاعب قبل إغلاق باب القيد في أمريكا يوم 21 أغسطس الجاري.

وتواصل وسام ابو علي مع مسئولي الاهلي بشأن أزمة انضمامه للفريق الامريكي في ظل عدم قدرة الأخير على إنهاء إجراءات الصفقة حتى الآن مما اجبر الاهلي على قيد اللاعب في قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد في مصر الأربعاء الماضي.


وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي أن مسئولي كولمبوس كرو كشفوا له عن اقتراب انتهاء الأزمة وحسم ملف "عقد العمل" الذي تسبب في تأجيل إعلان التعاقد معه، منوها بأنه سيتم الانتهاء من هذا الأمر في غضون أيام قليلة.

ولم يجد مسئولو الأهلي أمامهم سوى قيد وسام أبو علي فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد في مصر حفاظاً على حقوق النادي حتى لا ينتقل إلى النادي الأمريكي أو أي ناد آخر مجاناً حال رفع اسمه من القائمة.

كان الأهلي أعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولمبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.

الاهلي وسام ابو علي كولمبوس كرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزير

أول تعليق من اللاعب البرازيلي بعد فوز الزمالك على سيراميكا

ترشيحاتنا

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند يدعو إلى صوم يوم الإثنين المقبل نصرةً للمسلمين في غزة

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد