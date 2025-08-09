وسام أبوعلي يطلع مجلس إدارة الأهلي على تطورات أزمته مع فريقه الأمريكي

كشفت بعض المصادر داخل النادي الاهلي، عن تواصل وسام أبو علي مهاجم الأهلي مع مسئولي القلعة الحمراء بشأن محاولات نادي كولمبوس كرو الأمريكي، لإنهاء إجراءات قيد اللاعب قبل إغلاق باب القيد في أمريكا يوم 21 أغسطس الجاري.

وتواصل وسام ابو علي مع مسئولي الاهلي بشأن أزمة انضمامه للفريق الامريكي في ظل عدم قدرة الأخير على إنهاء إجراءات الصفقة حتى الآن مما اجبر الاهلي على قيد اللاعب في قائمته المحلية قبل إغلاق باب القيد في مصر الأربعاء الماضي.



وأكد وسام أبو علي لإدارة الأهلي أن مسئولي كولمبوس كرو كشفوا له عن اقتراب انتهاء الأزمة وحسم ملف "عقد العمل" الذي تسبب في تأجيل إعلان التعاقد معه، منوها بأنه سيتم الانتهاء من هذا الأمر في غضون أيام قليلة.

ولم يجد مسئولو الأهلي أمامهم سوى قيد وسام أبو علي فى قائمة الفريق قبل غلق باب القيد في مصر حفاظاً على حقوق النادي حتى لا ينتقل إلى النادي الأمريكي أو أي ناد آخر مجاناً حال رفع اسمه من القائمة.

كان الأهلي أعلن انتقال وسام أبو علي إلى كولمبوس كرو مقابل 7.5 مليون دولار يتم تسديدها على 3 دُفعات، بواقع 3 ملايين دولار فور انتقال اللاعب ثم يتم تسديد 4 ملايين دولار على دُفعتين.