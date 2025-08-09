عرض قطري لضم بن شرقي.. هل يرحل النجم المغربي عن الأهلي؟

حسم الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح النادي الأهلي، قراره بخصوص الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد تلقيه عرضًا من نادي الشحانية القطري.

وانتقل بن شرقي إلى الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يمتد عقده لعامين ونصف، حيث تقاضى 800 ألف دولار (687,280 يورو) خلال ما تبقى من موسم 2023-2024، ثم يحصل على مليون دولار سنويًا في الموسمين التاليين.

وتعتبر عودة بن شرقي إلى الدوري المصري تجربة ليست بالجديدة، حيث أن اللاعب قد تألق سابقًا مع الزمالك بين عامي 2019 و2022، حيث حقق عدة بطولات محلية وقارية.



صفقات الأهلي الجديدة

يأتي الحديث عن رحيل بن شرقي في ظل تعاقد الأهلي مع عدد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

ونجح النادي الأهلي في ضم عدد من اللاعبين البارزين، أبرزهم أحمد زيزو في صفقة مدوية حيث انتقل نجم الزمالك السابق إلى الأهلي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده، كما عاد محمود تريزيجيه إلى القلعة الحمراء بعد تجارب احترافية عديدة كان أخر محطاتها الريان القطري.

وتعاقد المارد الأحمر أيضا مع التونسي محمد علي بن رمضان قادماً من فيرينتسفاروشي المجري لتدعيم خط الوسط، بجانب عودة محمد شريف بعد تجربة احترافية في الخليج السعودي، وأليو ديانج بعد تجربة احترافية في الخلود السعودي.

كما تم التعاقد مع ياسين مرعي مدافع فاركو، بجانب محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام ثنائي سيراميكا، والحارس محمد سيحا القادم من المقاولون العرب.

هل يرحل بن شرقي عن الأهلي؟

بحسب التقارير الصحفية المتداولة، فإن النجم المغربي أشرف بن شرقي اختار عدم مغادرة الأهلي، حيث يرغب في الاستمرار مع الفريق سعيًا للحصول على مكان أساسي في التشكيلة خلال الأشهر القادمة.

وبدأ بن شرقي مسيرته الكروية في أكاديمية المغرب الفاسي، ثم لعب لعدد من الأندية البارزة أبرزها الوداد البيضاوي المغربي، والهلال السعودي، ورينس الفرنسي، والزمالك المصري، ونادي الجزيرة الإماراتي، قبل أن ينتقل إلى الأهلي في تجربته الحالية.

مباراة الأهلى اليوم

يستهل الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة مودرن سبورت باستاد القاهرة الدولي فى التاسعة مساء اليوم السبت، بينما يلتقي بالجولة الثانية نظيره فاركو باستاد القاهرة.

وينتظر الأهلي فى أول 10 مباريات بالدوري مواجهات قوية، حيث يلتقي مع بيراميدز في الجولة الخامسة باستاد القاهرة الدولي، بينما يلتقي الزمالك فى الجولة التاسعة.