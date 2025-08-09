البحث عن المتهمين باحتجاز خليجي وسرقة أمواله وهاتفه في الهرم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات بلاغ تقدَّم به شخص “خليجي الجنسية”، يتهم فيه شخصين باحتجازه داخل منزله، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ 11 ألف جنيه، بالإضافة إلى تصويره وتهديده.

وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغًا من المجني عليه، أفاد فيه بأن المتهمان احتجزاه بالقوة داخل مسكنه، واستوليا على متعلقاته المالية والهاتف، وصوَّراه، ووجها إليه تهديدات؛ لإجباره على عدم الإبلاغ.

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين نفذا الجريمة عقب مشادة مع المجني عليه، حيث استغلا تواجده بمفرده، واحتجزاه داخل إحدى الغرف، ثم فرا هاربين.

وجرى تحديد هوية المتهمين، وجارٍ ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.