بتروجيت يعلن قائمته لمواجهة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

كشف سيد عيد، المدير الفني لفريق بتروجت، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم في تمام التاسعة على ملعب بتروسبورت.

وجاءت قائمة بتروجيت كالتالي:

حراسة المرمى:

عمر صلاح – عبد الكافي رجب – محمد خليفة

خط الدفاع:

هادي رياض – أحمد بحبح – أحمد غنيم – بركات حجاج – محمود شديد – أحمد ياسين – توفيق محمد

خط الوسط:

محمود مرسي – أدهم حامد – بدر موسى – مؤمن عاطف – عمر رضا – إسلام عبد الله – مصطفى البدري – عبدالله ديباتيه – أمادو با – مصطفى جابر – محمد علي

خط الهجوم:

رشيد أحمد – سمير محمد – محمد دودو

ويسعى بتروجت لتحقيق بداية قوية أمام فريق الإسماعيلي، في أول ظهور له بالدوري الممتاز هذا الموسم، بعد صعوده من دوري المحترفين.