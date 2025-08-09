فيريرا يمنح لاعبي الزمالك راحة غدا قبل التحضير لمباراة المقاولون العرب

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية، غداً الأحد؛ بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الإثنين، بصورة طبيعية؛ استعداداً لمواجهة المقاولون العرب في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه، مساء اليوم، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، تحت قيادة يانيك فيريرا وجهازه المعاون.

ويستعد فريق الزمالك للقاء المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.