زد يهزم المقاولون بهدفين في عقر داره بالدوري الممتاز

فاز فريق زد إف سي علي نظيره المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، علي ستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي فريق زد عن طريق أحمد جمال في تسجيل ركلة الجزاء في الدقيقة 8، وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 70، ليحصد فريق زد أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري.

وكان قد أعلن محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، التشكيل الرسمي لفريقه في مواجهة المقاولون العرب، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: علي لطفي

- خط الدفاع: محمد ربيعة – أحمد طارق – علي جمال – أحمد كاستيلو

- خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد عادل "ميسي" – أحمد الصغيري

- خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي" – أحمد عاطف – شادي حسين

أما محمد مكي، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، قد اعلن عن التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة فريقه أمام زد، وجاء كالتالي :

- حراسة المرمى: محمود أبو السعود

- خط الدفاع: محمد حامد – مصطفى جمال – إبراهيم القاضي – محمد عنتر .

- خط الوسط: جوزيف أوشايا – أحمد مجدي "كهربا" – محمود جودة.

- خط الهجوم: عبد الرحمن أكمل – محمود دعبسة – تشارلز باساي.