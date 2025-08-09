تشكيل مودرن سبورت أمام الأهلي بالدوري

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي بمسابقة دوري Nile.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: محمد هلال، محمد مسعد، احمد يوسف، عبد الرحمن شيكا

هجوم: فيجيري، ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، وليد فرج، حسام حسن، عماد حمدي، محمود شعبان، غنام محمد، ادم رجم، رشاد المتولي، عبد الرحمن رشدان

ويستضيف بعد قليل وفي تمام التاسعة مساءً فريق مودرن سبورت نظيره النادي الأهلي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن أولى جولات مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري