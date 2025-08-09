ناصر ماهر يشارك متابعيه بصورة بجائزة رجل المباراة

شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، بجائزة رجل المباراة التي حصل عليها عقب مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتوّج ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، التي أقيمت اليوم الجمعة على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء المباراة مباشرة.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشوراه نحو المنافسة على لقب الدوري.