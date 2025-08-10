زاهي حواس يعلن عن انطلاق مجموعته الثالثة لتعليم الهيروغليفية.. مجانا

أعلنت مؤسسة زاهى حواس لللآثار والتراث ،عن إنطلاق المجموعة الثالثة من دورة اللغة المصرية القديمة "الخط الهيروغليفي" ،وذلك يوم الإثنين القادم بـ قصر الأمير طاز.



وتؤكد المؤسسة أن التسجيل مخصص فقط للحضور الفعلي، ولا يشمل المشاركة أونلاين، مشددةً على ضرورة ملء استمارة التسجيل فقط من قبل الأشخاص المتأكدين من الحضور والالتزام الكامل.

تعلم اللغة الهيروغليفية

كما نوهت المؤسسة إلى أن التخلف عن الحضور بعد التسجيل سيترتب عليه عدم القبول في أي دورات لاحقة، وذلك حفاظًا على فرص الآخرين في الاستفادة من البرنامج.

في ضوء النجاح الكبير الذي حققته المجموعتان الأولى والثانية، حفزة المؤسسة على إعلان فتح باب التسجيل لحضور المجموعة الثالثة من دورة تعليم اللغة المصرية القديمة الخط الهيروغليفي.

فيما شهد مايو الماضي جولة ثقافية لـ عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أشهر، شملت 30 مدينة أمريكية، بدأت في فينيكس يوم 1 مايو، وانتهت في العاصمة واشنطن دي.سي يوم 23 يوليو.

