ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط

كشف الإعلامي مصطفى بكري أن الاتهامات الموجهة إلى مصر بالحشد على حدود غزة غير دقيقة، وأن إسرائيل نفسها سبق أن أنصفت القاهرة بالموافقة على تمركز أمني مصري في سيناء.

وأشار بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين واستهداف غزة جاءت بتوقيت مدروس يزيد من الضغط على القاهرة والعواصم العربية الداعمة للقضية.

التصعيد في العلاقة المصرية الإسرائيلية

تحدث بكري عن تردّي العلاقة بين البلدين بعد ما وصفه بـ “الاحتلال الجزئي” لرفح ومحور فيلادلفيا، مؤكّدًا أن القاهرة لم تتحرك بمعزل عن مبادئها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن المواقف المصرية ظلت ثابتة في رفض تصفية القضية وتشويه التضامن مع الفلسطينيين.

الخطة الأمريكية وتنقيح السياسات المستقبلية

استعرض بكري أبرز ما تحتويه الخطة الأمريكية من بنود، مؤكدًا أنها لا ترمي إلى تهجير الفلسطينيين، بل إلى دعم إدارة مؤقتة والانتقال نحو حل سياسي.

وأضاف أن بعض الدول رحّبت بالخطة مع ملاحظة بعض المفردات التي قد تُفسّر بطرق متعددة، مما يعكس حساسية الملف.

ترامب يضع آخر مهلة.. وتهديد بـ “فتح أبواب جحيم”

أوضح أن ترامب وضع مهلة محدودة لحركة حماس للتوصل إلى تفاهمات، وإلا فقد أعلن أنه سيفتح “أبواب جحيم” كما وصفها، وناشد الفلسطينيين الانتقال إلى مناطق أمان في غزة خلال المهلة المحددة.

التمركز العسكري كجزء من استراتيجية كبرى

شدد بكري على أن التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط ليست اعتباطية، بل تُعَدّ جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة محاور النفوذ المنافسة، خاصة إيران وروسيا، ولإعادة تنظيم خارطة التحالفات بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

أضاف أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الاتفاقات الإقليمية وملفات الأمن القومي للحلفاء في المنطقة.