بيان رسمي| التفاصيل الكاملة لموافقة حماس على خطة ترامب للسلام
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
توك شو

ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

كشف الإعلامي مصطفى بكري أن الاتهامات الموجهة إلى مصر بالحشد على حدود غزة غير دقيقة، وأن إسرائيل نفسها سبق أن أنصفت القاهرة بالموافقة على تمركز أمني مصري في سيناء.

وأشار بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار»، إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين واستهداف غزة جاءت بتوقيت مدروس يزيد من الضغط على القاهرة والعواصم العربية الداعمة للقضية.

التصعيد في العلاقة المصرية الإسرائيلية

تحدث بكري عن تردّي العلاقة بين البلدين بعد ما وصفه بـ “الاحتلال الجزئي” لرفح ومحور فيلادلفيا، مؤكّدًا أن القاهرة لم تتحرك بمعزل عن مبادئها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن المواقف المصرية ظلت ثابتة في رفض تصفية القضية وتشويه التضامن مع الفلسطينيين.

الخطة الأمريكية وتنقيح السياسات المستقبلية

استعرض بكري أبرز ما تحتويه الخطة الأمريكية من بنود، مؤكدًا أنها لا ترمي إلى تهجير الفلسطينيين، بل إلى دعم إدارة مؤقتة والانتقال نحو حل سياسي.

وأضاف أن بعض الدول رحّبت بالخطة مع ملاحظة بعض المفردات التي قد تُفسّر بطرق متعددة، مما يعكس حساسية الملف.

ترامب يضع آخر مهلة.. وتهديد بـ “فتح أبواب جحيم”

أوضح أن ترامب وضع مهلة محدودة لحركة حماس للتوصل إلى تفاهمات، وإلا فقد أعلن أنه سيفتح “أبواب جحيم” كما وصفها، وناشد الفلسطينيين الانتقال إلى مناطق أمان في غزة خلال المهلة المحددة.

التمركز العسكري كجزء من استراتيجية كبرى

شدد بكري على أن التحركات العسكرية الأمريكية والبريطانية في الشرق الأوسط ليست اعتباطية، بل تُعَدّ جزءًا من استراتيجية شاملة لمواجهة محاور النفوذ المنافسة، خاصة إيران وروسيا، ولإعادة تنظيم خارطة التحالفات بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.

أضاف أن هذه الخطوة لا تنفصل عن الاتفاقات الإقليمية وملفات الأمن القومي للحلفاء في المنطقة.

الإعلامي مصطفى بكري إسرائيل تهجير الفلسطينيين العلاقة المصرية–الإسرائيلية

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم بإخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

مشاجرة الإسكندرية

بالأسلحة البيضاء.. ضبط أطراف مشاجرة بالإسكندرية

المتهم

تركتها أمام الورشة.. ضبط عامل فرغ هواء إطار سيارة فتاة بالإسكندرية

مواد خام مجهولة المصدر

ضبط 187طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة
مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة
خطوات بسيطة تساعدك على اختيار ملابسك بسرعة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة
أجهزة الجيم تنقل البكتيريا أكثر من الحمامات العامة

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

