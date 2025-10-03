جامعة جنوب الوادي تطلق تطبيق مراسم لتنظيم الفعاليات إلكترونيا

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة بصدد إطلاق التطبيق الإلكتروني، الحوكمة الالكترونية للمراسم الجامعية "مراسم"، الذي يهدف إلى إدارة وتنظيم فعاليات الجامعة بشكل رقمي متكامل، وذلك في إطار خطتها للتحول الرقمي وتطوير نظم الحوكمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الجامعة بحضور الدكتور أحمد حلمي، مدير مركز القياس والتقويم، المهندس علي فكري، مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، المهندس جمال ملاك، مبرمج بمركز المعلومات.



وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادى، أن التطبيق يقوم بتوزيع المشاركين على المقاعد إلكترونياً وفق قواعد المراسم والبروتوكول، مع تحديد القطاعات وعدد المقاعد المتاحة بكل قاعة، بما يضمن حسن التنظيم واستيعاب الفعاليات الجامعية بأعلى كفاءة. كما يتيح التطبيق طباعة كارت ذكي لكل مشارك يتضمن بياناته ويُلصق على المقعد، بما يحقق دقة في التوزيع.

وأشار عكاوى، إلى أن افتتاح ساحة الجامعة سيكون في مستهل أعمال تطبيق مراسم

ويشمل النظام مقرات الفعاليات داخل الجامعة مثل: ساحة الجامعة، قاعة المؤتمرات الكبرى، الصالة المغطاة الكبرى، الصالة المغطاة الصغرى، قاعة مؤتمرات كلية الإعلام أ، قاعة مؤتمرات كلية الاعلام ب، قاعة مؤتمرات كلية العلاج الطبيعي، ونادي أعضاء هيئة التدريس، دار المناسبات.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى، أن هذا التطبيق يعد خطوة رائدة نحو الحوكمة الإلكترونية ويُسهم في رفع مستوى كفاءة إدارة الفعاليات، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز التحول الرقمي بالمؤسسات.