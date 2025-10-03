التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة

تباشر جهات التحقيق، تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إحباط محاولة هروب متهمين تورطوا في واقعة اقتحام فرع شركة فوري بمنطقة كرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، حيث جرى ضبط بعض العناصر فيما تكثف الجهود لملاحقة آخرين متورطين بالحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بقيام مجموعة من الأشخاص المسلحين باقتحام فرع شركة تعاملات مالية بكرداسة، والاستيلاء على مبالغ مالية، قبل أن يلوذوا بالفرار.

انتقلت القوات الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم فحص محيط المكان ومراجعة كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، وتوصلت التحريات الأولية إلى تحديد هوية بعض المتهمين.

وعقب مطاردة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم جزء من المبالغ المستولى عليها، فيما تكثف الجهود لضبط باقي المتورطين في الواقعة.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.