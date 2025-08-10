قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع وزاري للتوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج غاز حيوي وسماد عضوي
بعد توجيهات وزير العمل| 10 آلاف جنيه غرامة مخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية
47 شهيدا جراء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزارة الزراعة تعلن التشغيل التجريبي للمتحف الزراعي مجانا للجمهور
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
الأرصاد: موجة شديدة الحرارة حتي هذا الموعد.. والذروة يوم الأربعاء
رسميا الآن.. سعر صرف الدولار في البنوك
البلوجر لوليتا تواجه تهمة محتوى مناف للآداب في النيابة العامة
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات
وظائف خالية بمجال البترول 2025
نجم الزمالك السابق: أرفض الإساءة لحسام حسن لاعب فيوتشر من بعض جماهير الأهلي
دع الشعب يقرر.. سموتريتش يهدد نتنياهو بشأن الذهاب إلى الانتخابات

هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الصهيونية الدينية) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في اجتماع المجلس السياسي الأمني بشأن الذهاب إلى الانتخابات، وقال له: “من وجهة نظري، من الممكن وقف كل شيء وترك الشعب يقرر”.

وهاجم سموتريتش نتنياهو بشدة الليلة الماضية ، معربا عن معارضته التامة للعملية في قطاع غزة، التي أقرها "الكابينيت" الإسرائيلي. وقال: "لقد فقدت الثقة في قدرة رئيس الوزراء على قيادة الجيش، بل ورغبته في ذلك".

واتهم سموتريتش نتنياهو بالتراجع عن الاتفاقات التي توصلا إليها، وطالب مساء أمس بإعادة عقد جلسة للحكومة وتغيير القرار، وكأنه لم يتغير، والخيار الأول أمامه هو حل الحكومة في محاولة لتقديم موعد الانتخابات.  

وأعلنت الصهيونية الدينية أنه "إذا لم يتم قبول هذا الطلب فإن الحزب سينسحب من الحكومة".

وقال عضو الحزب، تسفي سوكوت ، صباح اليوم على إذاعة "جالي تساهل": "في الوضع الحالي، أعتقد أننا بحاجة إلى الذهاب إلى صناديق الاقتراع".

كما غرد على حسابه على شبكة إكس: "إذا عدنا إلى 6 أكتوبر 2023 وقررنا التخلي عن أهداف الحرب، فهذا خطر وجودي على إسرائيل. إذا كان الأمر كذلك، ففي رأيي المتواضع، علينا التوجه إلى انتخابات".

في هذه الأثناء، تناول وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير توسع القتال هذا الصباح في مقابلة على “كان”: “من الممكن التوصل إلى قرار. أريد غزة بأكملها، والهجرة والاستيطان. لن تعرض الخطة الجنود للخطر”.

