داني تاتو ينتظر السجن بعد بلاغات النساء والرجال والقبض عليه

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من إلقاء القبض على داني تاتو رسام السيدات والرجال في مصر الجديدة بتهمة التحريض على الفسق والفجور وينص القانون علي عقوبات رادعة لمثل تلك الجريمة :

حيث تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من ينشر أو يصنع أو يحوز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا أو غير ذلك من الأشياء أو الصور التي تخدش الحياء العام بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

البداية بورود عدة بلاغات ضد التيك توكر داني تاتو رسام السيدات في مصر الجديدة تفيد قيام المتهم بنشر الفسق والفجور بقصد هدم القيم الدينية والمجتمعية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة اعمالها.