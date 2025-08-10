اتحاد أمهات مصر : الرياضة أفيد من الانترنت للطلاب في إجازة الصيف

أكدت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية لطلاب جميع المراحل التعليمية خاصة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها.

وقالت عبير، في بيان لها إن عدد كبير من الطلاب يقضون أغلب أوقاتهم في فترة الإجازة الصيفية في الجلوس علي الإنترنت والألعاب لفترات طويلة، مما يؤثر علي نظرهم ويؤثر علي عقليتهم، مشددة علي ضرورة قيام أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم الجلوس لفترات طويلة علي الإنترنت، واستغلال الفترة المتبقية من الإجازة الصيفية في ممارسة الرياضة أو أي هواية للطلاب تكون مفيدة.

ونشرت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، منشور علي صفحة الاتحاد، في الفيسبوك، موجه إلي أولياء الأمور، تضمن: "ولادكم استفادوا من الإجازة الصيفية في إيه؟ ولا الولاد مقضينها على النت، شاركونا تجاربكم، وخلونا نفيد بعض".

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة ائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الأولاد بيروحوا النادى وأخدنا كورسات وبنستعد للعام الجديد وإن شاء الله يكون عام دراسى سعيد".

وأضافت ولي أمر أخري: "الإجازة مفيدة بعد عام دراسى شاق ومتعب، لازم نخرج ونغير مود عشان نستعد للعام الدراسى الجديد"، وتابعت أخري: "الحمد لله خرجنا وصيفنا عشان نستعد للعام الدراسى الجديد، كنا محتاجين فعلا نفوق شوية".

وذكرت ولي أمر: "الإجازة الصيفية كان لابد لها من ترتيب منظم بين لقاء الأقارب لتوطيد صله الرحم وبين التنزه فى الحدائق والاشتراك فى نشاط فى النادى الرياضى بدلا من الارتباط بالموبايل كبديل لترك الموبايل وكطريقة لتنظيم الوقت واحترامه".

وأضافت: "هناك من ركز على تعليم أولاده مهارات مختلفه البنوته فى الطبخ والولاد فى تركيب الأشياء وإعادة ترتيبها مره أخرى ومعرفه نقاط الضعف وتقويتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.. فى الأيام القادمه سيعاد تنظيم الوقت والجهد استقبالا لثانوية ٢٠٢٦".