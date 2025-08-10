قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منين الفلوس يا مونلي.. البحث عن مصادر ثروة صديق سوزي الأردنية
وزير الأوقاف: مساعي الاحتلال المفضوحة نحو القتل والتهجير غير خافية على أحد
إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر
محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات
خالد بيومي ينتقد ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع مودرن سبورت
أسعار الذهب اليوم الأحد 10- 8-2025 في مصر
مفاجأة كبيرة.. لقاء محمد رمضان مع زوجة نجل الرئيس الأمريكي | القصة الكاملة
البلوجر لوشا هدد أمن وسلم واستقرار ووحدة المجتمع .. تفاصيل
بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
سوزي الأردنية سحبته معاها الحبس.. البلوجر مونلي ينتظر مصيرا أسود
أذكار الصباح كاملة.. لا تتكاسل عنها واغتنم فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر : الرياضة أفيد من الانترنت للطلاب في إجازة الصيف

عبير أحمد
عبير أحمد
ياسمين بدوي

أكدت الدكتورة عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة استغلال الإجازة الصيفية لطلاب جميع المراحل التعليمية خاصة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، في ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها.

وقالت عبير، في بيان لها إن عدد كبير من الطلاب يقضون أغلب أوقاتهم في فترة الإجازة الصيفية في الجلوس علي الإنترنت والألعاب لفترات طويلة، مما يؤثر علي نظرهم ويؤثر علي عقليتهم، مشددة علي ضرورة قيام أولياء الأمور بعدم السماح لأبنائهم الجلوس لفترات طويلة علي الإنترنت، واستغلال الفترة المتبقية من الإجازة الصيفية في ممارسة الرياضة أو أي هواية للطلاب تكون مفيدة.

ونشرت مؤسس اتحاد أمهات مصر وائتلاف أولياء الأمور، منشور علي صفحة الاتحاد، في الفيسبوك، موجه إلي أولياء الأمور، تضمن: "ولادكم استفادوا من الإجازة الصيفية في إيه؟ ولا الولاد مقضينها على النت، شاركونا تجاربكم، وخلونا نفيد بعض".

وتفاعل أولياء الأمور علي صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وصفحة ائتلاف أولياء الأمور، في الفيسبوك، حيث قالت ولي أمر: "الأولاد بيروحوا النادى وأخدنا كورسات وبنستعد للعام الجديد وإن شاء الله يكون عام دراسى سعيد".

وأضافت ولي أمر أخري: "الإجازة مفيدة بعد عام دراسى شاق ومتعب، لازم نخرج ونغير مود عشان نستعد للعام الدراسى الجديد"، وتابعت أخري: "الحمد لله خرجنا وصيفنا عشان نستعد للعام الدراسى الجديد، كنا محتاجين فعلا نفوق شوية".

وذكرت ولي أمر: "الإجازة الصيفية كان لابد لها من ترتيب منظم بين لقاء الأقارب لتوطيد صله الرحم وبين التنزه فى الحدائق والاشتراك فى نشاط فى النادى الرياضى بدلا من الارتباط بالموبايل كبديل لترك الموبايل وكطريقة لتنظيم الوقت واحترامه".

وأضافت: "هناك من ركز على تعليم أولاده مهارات مختلفه البنوته فى الطبخ والولاد فى تركيب الأشياء وإعادة ترتيبها مره أخرى ومعرفه نقاط الضعف وتقويتها قبل بداية العام الدراسي الجديد.. فى الأيام القادمه سيعاد تنظيم الوقت والجهد استقبالا لثانوية ٢٠٢٦".

اتحاد أمهات مصر اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أمهات مصر مؤسس اتحاد أمهات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

غسيل أموال

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

بعد السيطرة على الحريق|عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني.. صور

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

أرشيفية

البيطريين تهاجم الكلاب الضالة: تهدد المجتمع.. ولدينا استراتيجيات لمواجهتها

أنغام

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

مصحف

شرح حديث «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»

الصلاة

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة أو الصيام عن المتوفى غير الملتزم

القرآن الكريم

رئيس جامعة الأزهر يوضح إعجاز قرآني في "ليبلونكم الله بشيء من الصيد"

بالصور

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

مونلي
مونلي
مونلي

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى
بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو اديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية
بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

المزيد