بعد قمر سمك الحفش.. سماء السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

تشهد سماء المملكة العربية السعودية ومعظم دول آسيا وأوروبا وأفريقيا هذا الشهر ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في غياب مشهد اكتمال القمر (البدر) رغم حدوثه فلكيا، في واحدة من الحالات القليلة التي لا يُرصد فيها البدر بصريا في هذه المناطق.

سماء المملكة بلا بدر هذا الشهر

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان الرمضون، وفق واس، أن القمر ظهر في سماء مدينة عرعر مساء الجمعة 8 أغسطس 2025 عند الساعة 6:50 وهو في طور الأحدب المتزايد، ويُعرف بدر أغسطس باسم «قمر سمك الحفش» (Sturgeon Moon).

واستمر على هذا الطور حتى غروبه عند الساعة 5:21 فجر السبت، دون أن يظهر مكتملا في الأفق المحلي.

وبيّن الرمضون أن لحظة الاكتمال الفلكي ستحدث في الساعة 10:55 صباحا بتوقيت المملكة، أي بعد غروب القمر، ما يمنع مشاهدته بدراً في معظم مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف أن القمر عاد للظهور مساء السبت عند الساعة 7:26، لكنه سيكون قد بدأ طور الأحدب المتناقص، ليغيب بذلك المشهد عن نصف الكرة الشرقي، فيما يحظى سكان أمريكا الشمالية والجنوبية بفرصة مشاهدته مكتملًا في أبهى صورة .

لماذا يسمى بقمر سمك الحفش؟

ويحمل «قمر سمك الحفش» تسميته من القبائل الأمريكية الأصلية، التي أطلقت هذا الاسم على بدر أغسطس تزامنا مع وفرة صيد سمك الحفش في البحيرات الكبرى والأنهار خلال هذه الفترة من العام، حيث كان يمثل مصدرا غذائيا أساسيا.

وفي مناطق أخرى، عُرف بدر أغسطس بأسماء مثل «القمر الأحمر الكامل» بسبب الضباب الصيفي، أو «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الحبوب» لارتباطه بموسم الحصاد.

وتُبرز هذه الظاهرة الدور الحاسم للفروق الزمنية والموقع الجغرافي في رصد الأحداث الفلكية، كما تعكس دقة الحسابات الفلكية في تتبع حركة القمر وأطواره.