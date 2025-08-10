قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
أصل الحكاية

بعد قمر سمك الحفش.. سماء السعودية على موعد مع ظاهرة فلكية نادرة

القمر
القمر
أمينة الدسوقي

تشهد سماء المملكة العربية السعودية ومعظم دول آسيا وأوروبا وأفريقيا هذا الشهر ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل في غياب مشهد اكتمال القمر (البدر) رغم حدوثه فلكيا، في واحدة من الحالات القليلة التي لا يُرصد فيها البدر بصريا في هذه المناطق.

سماء المملكة بلا بدر هذا الشهر

وأوضح عضو نادي الفلك والفضاء، عدنان الرمضون، وفق واس، أن القمر ظهر في سماء مدينة عرعر مساء الجمعة 8 أغسطس 2025 عند الساعة 6:50 وهو في طور الأحدب المتزايد، ويُعرف بدر أغسطس باسم «قمر سمك الحفش» (Sturgeon Moon).

واستمر على هذا الطور حتى غروبه عند الساعة 5:21 فجر السبت، دون أن يظهر مكتملا في الأفق المحلي.

وبيّن الرمضون أن لحظة الاكتمال الفلكي ستحدث في الساعة 10:55 صباحا بتوقيت المملكة، أي بعد غروب القمر، ما يمنع مشاهدته بدراً في معظم مناطق آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأضاف أن القمر عاد للظهور مساء السبت عند الساعة 7:26، لكنه سيكون قد بدأ طور الأحدب المتناقص، ليغيب بذلك المشهد عن نصف الكرة الشرقي، فيما يحظى سكان أمريكا الشمالية والجنوبية بفرصة مشاهدته مكتملًا في أبهى صورة .

لماذا يسمى بقمر سمك الحفش؟

ويحمل «قمر سمك الحفش» تسميته من القبائل الأمريكية الأصلية، التي أطلقت هذا الاسم على بدر أغسطس تزامنا مع وفرة صيد سمك الحفش في البحيرات الكبرى والأنهار خلال هذه الفترة من العام، حيث كان يمثل مصدرا غذائيا أساسيا.

وفي مناطق أخرى، عُرف بدر أغسطس بأسماء مثل «القمر الأحمر الكامل» بسبب الضباب الصيفي، أو «قمر الذرة الخضراء» و«قمر الحبوب» لارتباطه بموسم الحصاد.

وتُبرز هذه الظاهرة الدور الحاسم للفروق الزمنية والموقع الجغرافي في رصد الأحداث الفلكية، كما تعكس دقة الحسابات الفلكية في تتبع حركة القمر وأطواره.

