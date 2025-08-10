مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة في مسابقاته بالدورة العاشرة

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن فتح باب التقديم للمشاركة في مسابقات الدورة العاشرة من المهرجان، المقرر انعقادها خلال الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر 2025 بمدينة شرم الشيخ، وذلك عبر استمارة رسمية تم طرحها للراغبين في الترشح من مختلف دول العالم.

وتشمل مسابقات الدورة العاشرة أربعة محاور رئيسية، هي: ( مسابقة العروض الكبري، مسابقة المونودراما، مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، مسابقة الطفل والنشء)

وحددت إدارة المهرجان كافة الشروط الملزمة للمشاركة ومن أبرز شروط المشاركة:

التزام الفرق بالفضاء المسرحي الذي تحدده إدارة المهرجان، الأولوية للعروض ذات الحلول الإبداعية في الفضاءات غير التقليدية، توفير ترجمة ضوئية باللغة الإنجليزية، ضرورة إرسال روابط فيديو كاملة للعرض المسرحي، التزام تام بالقوائم المعتمدة وعدم تغيير الأشخاص بعد الإخطار، وحضور فعاليات المهرجان الصباحية من قبل 3 أفراد على الأقل من كل فرقة

كما شددت الإدارة على أن الاستمارة لا تُعد دعوة رسمية، بل طلبًا للمشاركة، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو 10 سبتمبر 2025.

وهناك شروط أخري تتعلق بعدد أفراد كل فرقة حيث تتحمل إدارة المهرجان نفقاتهم داخل مدينة شرم الشيخ، وتتحمل إقامة 10 أفراد عن كل فرقة في مسابقات العروض الكبرى ومسابقة الطفل والنشء، و7 أفراد في محور مسرح الشارع، و3 أفراد في مسابقة المونودراما، إضافة إلى تكاليف النقل الداخلي داخل المدينة، فيما تتحمل الفرق أو الدول المشاركة نفقات السفر الدولي وشحن الديكورات.

وأكدت إدارة المهرجان على ضرورة إرسال ملفات متكاملة تتضمن السيرة الذاتية للعرض، النص المسرحي، الملف التقني الكامل، ونسخة مصورة من العرض، على ألا تتجاوز مدة العرض 90 دقيقة في مسابقة العروض الكبرى و60 دقيقة في باقي المحاور. كما اشترطت أن يكون العرض مناسبًا لفكر وثقافة الشباب، وأن تعطى الأولوية للمخرجين والمؤلفين الشباب دون سن الأربعين.

يُعد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الذي يُقام برعاية ودعم عدد من الجهات الرسمية المصرية والدولية، أحد أبرز المهرجانات المسرحية الموجهة للشباب على مستوى العالم العربي والدولي، ومنذ انطلاقه عام 2016، وهو يسعى إلى فتح آفاق الحوار الثقافي والفني بين المبدعين الشباب، وتشجيع التجارب المسرحية الطليعية، مع التركيز على اكتشاف وتقديم أصوات ورؤى جديدة في المسرح.

ويمثل المهرجان منصة إبداعية حرة للفنانين الشباب من مختلف الدول، حيث يدمج بين العروض المسرحية، والورش، والندوات الفكرية والنقدية، ويحتفي بأبرز رموز المسرح في مصر والعالم العربي. وقد حقق المهرجان خلال دوراته السابقة مكانة مرموقة بين المهرجانات المتخصصة، وأصبح علامة بارزة في خارطة المسرح العربي.

ويقام المهرجان تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية بقيادة معالي الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبمشاركة فاعلة من محافظة جنوب سيناء في إطار جهودها لتعزيز النشاط الثقافي والسياحي بالمحافظة، وذلك بدعم مستمر من سيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بما يعكس تضافر الجهود بين المؤسسات لتحقيق التكامل بين الثقافة والتنمية، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة إلهام شاهين .

وكانت الدورة التاسعة قد أقيمت في نوفمبر الماضي، وحملت اسم المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، وشهدت مشاركة واسعة من الفنانين الشباب من مختلف الدول، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية متنوعة نالت استحسان الجمهور والنقاد.

ويواصل المهرجان في دورته العاشرة دعوته الدائمة إلى أن يكون المسرح منبرًا للسلام، ومنصة للحوار بين الثقافات، واحتفالًا حيًا بموهبة الشباب وجسارة الحلم.