في المهد.. إزالة 4 قطع مبان في حي الفيروز بطور سيناء

نفذت مدينة طور سيناء عملية ازالة لأربعة قطع مباني مخالفة في حي الفيروز وذلك في المهد وقبل إتمام عملية البناء.

وذلك بناء علي توجيهات الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على أملاك الدولة والمبانى المقامة بالمخالف بدون تراخيص قانونية و إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ذلك .

وكان تلقى محافظ جنوب سيناء تقريرا من رئاسة مركز ومدينة طور سيناء بتنفيذ إزالة في المهد لعدد (٤) قطع داخل منطقة الفيروز الجديد بمدينة طور سيناء كل مبنى مقام على مساحة (۱۲۰م۲) ومنفذ عليه بدروم بدون ترخيص مقامة بعد صدور قانون التصالح (۱۸۷) لسنة ٢٠٢٣ .

كما تم إيقاف أعمال صب سقف خرسانى أيضا لقطعة بمنطقة الفيروز الجديد مخالفة لشروط الترخيص والبناء وهو عبارة عن فك شدة خشبية لمبنى بمساحة ١٢٠م٢

وتهيب محافظة جنوب سيناء بالمواطنين بكافة المدن الالتزام بالأعمال المرخص بها وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة للتراخيص الصادرة قانونياً حفاظاً على حق الدولة وحقوق الاتفاق مع الجيران حتى لا تتعرض القطع المخالفة للإزالة والاجراءات القانونية الأخرى