حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية

قررت جهات التحقيق المختصة حبس 3 أشخاص لقيامهم بالاستيلاء على أموال الدعم بطرق احتيالية.

تفاصيل ضبط المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

بطاقات تموينية .. القبض على 3 أشخاص ينهبون أموال الدعم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام شخصين بإستغلال طبيعة عملهما والإستيلاء على أموال الدعم بطرق إحتيالية تمثلت فى إستخراج بطاقات تموينية ذكية "بدل فاقد - تالف" دون علم مالكيها بالإشتراك مع آخر بقصد تحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (91 بطاقة تموينية ذكية) وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وقيامهم بالاستيلاء نظير ذلك على سلع تموينية بقيمة مالية بلغت حوالى (392 ألف جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأحكام الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط كافة صور الاستيلاء على أموال الدعم.