بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة
جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص
القبض على شخص أجبر نجله على الركوب داخل شنطة سيارته بالشرقية
سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام
سيادة مصر خط أحمر.. رد قوي من أسامة الدليل على المحلل الجزائري بن خروف
خسائر بالملايين.. الأهالي يروون لحظات الرعب: عشنا أصعب ليلة في حياتنا.. ماذا حدث في حريق محلات شبرا الخيمة؟
هل يشارك الجنود الأمريكيون في الحرب على غزة؟.. جنرال متقاعد يفجر جدلا برسالة غامضة
طارق حسن يتوج ببرونزية في السباحة بالزعانف بدورة الألعاب العالمية في الصين
بعد إصابة 4 أشخاص.. انتداب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بمطعم بشبرا الخيمة.. والمعاينة الأولية تكشف اندلاع الحريق من هذه المنطقة
بتتعافى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام
بتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صور
حتى السابعة مساء.. آخر موعد للتسجيل بالمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2025
أخبار البلد

92 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني خلال عام

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران ، المنعقد اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، عن أن ما أنفقه "الصندوق"، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو  2025  ، بلغ 91 مليونًا و 845 ألف جنيه ، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن ،مبلغ 325 مليونًا و780 ألف جنيه ، وذلك على دعم  منظومة التدريب المهني.

وأكد "المجلس" استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني ، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.. وعلى تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني ، وتنمية مهارات ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك ...هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق "...

صندوق التدريب التدريب المهني وزارة العمل

