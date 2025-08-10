92 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني خلال عام

أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ، الذي يرأسه معالي وزير العمل محمد جبران ، المنعقد اليوم الأحد ، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ، عن أن ما أنفقه "الصندوق"، منذ أول يوليو 2024، وحتى أول يوليو 2025 ، بلغ 91 مليونًا و 845 ألف جنيه ، ليصبح إجمالي ما أنفقه "الصندوق" منذ تأسيسه عام 2003، وحتى الآن ،مبلغ 325 مليونًا و780 ألف جنيه ، وذلك على دعم منظومة التدريب المهني.

وأكد "المجلس" استمرار دور هذا "الصندوق" في دعم وتمويل كافة الأنشطة ذات العلاقة بعملية التدريب المهني ، وإنشاء وتجهيز وتطوير مراكز ووحدات تدريبية قائمة، وجديدة بالتعاون مع كافة الشركاء.. وعلى تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة التدريب المهني ، وتنمية مهارات ، وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، وتقديم المنح المجانية في سبيل تحقيق ذلك ...هذا وقد ناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل "الصندوق "...