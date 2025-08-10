تعرف على التعليمات الخاصة بالكشف الطبي في جامعة قناة السويس

أعلنت جامعة قناة السويس التعليمات الخاصة بالكشف الطبي بجامعة قناة السويس.

وقالت الجامعة في بيان نشر علي الصفحة الرسمية : « الرجاء من أبنائنا طلاب المدن الجامعية والطلاب المستجدين المتقدمين للجامعة لإجراء الكشف الطبي الإلتزام بالآتي:

أولا طلاب المدن الجامعية القدامي.

يبدأ الكشف الطبي للطلاب المدن الجامعية القدامى اعتبارا من اعلان نتيجة القبول بالمدن الجامعية بمقر الإدارة العامة للخدمات الطبية بالدور الأرضي بمبنى رعاية الشباب وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا يوميا فيما عدا يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

على طلاب المدن الجامعية القدامى تتبع الخطوات الآتية:

1- دخول الطالب على موقع جامعة قناة السويس واختيار الكشف الطبي لطلاب المدن الجامعية عبر الرابط

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/med.aspx



2- تسجيل بيانات الطالب باستمارة الكشف الطبي واختيار موعد الكشف الطبي.

3-يتم تحويل الطالب لصفحة الدفع الإلكتروني.

4- تتم عملية الدفع الالكتروني باستخدام كارت بنكي.

5- يسمح الموقع بطباعة استمارة الكشف الطبي قبل الموعد المحدد بواقع 72ساعة.

6- على الجميع الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة.

7- طلاب كلية التجارة عليهم التوجهه إلى مقر المركز الطبي بكلية التجارة بالجامعة الجديدة لإجراء الكشف الطبي.

8- يتجه طلاب باقى الكليات إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب لإجراء الكشف الطبي.

9- على الطالب احضار عدد (۲) صور شخصية وعدد (۲) صورة بطاقة الرقم القومي.

10- على الطلبة المصابين بأمراض مزمنة احضار تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة اثناء الكشف الطبي على أن يتم عرض الطالب والكشف عليه بعيادة اللجنة الخاصة وذلك لمتابعة الحالات فيما بعد.

11- على الطلاب ذوي الحالات الخاصة برجاء احضار تقرير طبي معتمد من هيئة القومسيون الطبي و يتم حضور الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير الطبي على أن يتم عرض الطالب والكشف عليه بعيادة اللجنة الخاصة وذلك لمتابعة الحالات فيما بعد.

12- يتم احضار اشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب وذلك لإيداعها بالإدارة الطبية بعد فحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالادارة الطبية.

13- يتقدم الطالب للكشف الطبى بنفسه حيث سيتم الكشف عليه بعيادات الادارة الطبية الآتية:

عيادة الباطنة

عيادة الجلدية

عيادة الأسنان

المعمل

14- يتم اعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء بالادارة الطبية.

15- من يقوم بانتحال شخصية الغير خلال إجراءات الكشف الطبي يحال إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

ثانيا الطلاب المستجدين بجامعة قناة السويس :

يبدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بجامعة قناة السويس اعتبارا من الأحد 10 اغسطس 2025 الى 31 اكتوبر 2025 بمقر الادارة الطبية بالدور الأرضي بمبنى رعاية الشباب بالجامعة الجديدة وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً يومياً فيما عدا يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

على الطالب تتبع الخطوات الآتية:

1 دخول الطالب على موقع جامعة قناة السويس واختيار الكشف الطبي للطلاب الجدد

وذلك عبر الرابط :

https://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/med.aspx

2 تسجيل بيانات الطالب باستمارة الكشف الطبي واختيار موعد الكشف الطبي.

3 يتم تحويل الطالب لصفحة الدفع الإلكتروني.

4. تتم عملية الدفع الإلكتروني باستخدام كارت بنكي.

5 على الطلاب حاملي كارت الخدمات المتكاملة وطلاب تكافل وكرامة رفع صورةالكارنيه الخاص بالطالب( لن يسمح بطبع استمارة الكشف الطبي إلا بعد رفع صورة كارنيه الطالب بموقع الكشف الطبي)

6 على طلاب الدمج رفع ما يفيد بتسجيل الطالب بنظام الدمج( لن يسمح بطبع استمارة الكشف الطبي إلا بعد رفع ما يفيد بتسجيل الطالب بنظام الدمج بموقع الكشف الطبي)

7. يسمح الموقع بطباعة استمارة الكشف الطبي قبل الموعد المحدد بواقع 72ساعة.

8 على الجميع الالتزام بالحضور بالمواعيد المحددة.

9 طلاب كلية التجارة عليهم التوجهه إلى مقر المركز الطبي بكلية التجارة بالجامعة الجديدة لإجراء الكشف الطبي.

10 يتجه طلاب باقى الكليات إلى الإدارة العامة للخدمات الطبية بمبنى رعاية الطلاب لإجراء الكشف الطبي.

11 على الطالب احضار عدد (۲) صور شخصية وعدد (۲) صورة بطاقة الرقم القومي و بطاقة الترشيح الخاصة بالطالب.

12. يتم احضار اشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين وذلك لإيداعها بالإدارة الطبية بعد فحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالادارة الطبية.

13 يتقدم الطالب للكشف الطبى بنفسه حيث سيتم الكشف عليه بعيادات الادارة الطبية

الآتية:

عيادة الرمد

. عيادة الباطنة

عيادة الجلدية

عيادة الجراحة

عيادة الروماتيزم

عيادة الأسنان

المعمل

14. يتم اعتماد استمارة الكشف الطبي بعد الانتهاء من توقيع الكشف على الطالب من قبل كبير الأطباء بالادارة الطبية.

15 من يقوم بانتحال شخصية الغير خلال إجراءات الكشف الطبي يحال إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

تعليمات خاصة بالكشف الطبي للطلاب المستجدين

على الطلبة المصابين بأمراض مزمنة احضار أصل وصورة تقاريرهم الصحية السابقة للمطالعة اثناء الكشف الطبي على أن يتم عرض الطالب والكشف عليه بعيادة اللجنة الخاصة وذلك لمتابعة الحالات فيما بعد.

على الطلاب ذوي الحالات الخاصة برجاء احضار الكارنيه الخاص بهم وأصل وصورة التقرير الطبي المعتمد من هيئة القومسيون الطبي و يتم حضور الطالب بنفسه لمطابقة حالته الصحية بالتقرير الطبي على أن يتم عرض الطالب والكشف عليه بعيادة اللجنة الخاصة وذلك لمتابعة الحالات فيما بعد.

على الطلاب من ضمن تكافل وكرامة احضار الكارنيه الخاص بذلك.

على الطلبة المستخدمين للنظارات الطبية احضار نظارتهم اثناء الكشف الطبي.

يتم احضار اشعة على الصدر حديثة ديجيتال باسم الطالب وذلك للطلاب المستجدين بالكليات وطلاب المدن الجامعية المستجدين وذلك لايداعها بعد فحصها من الطبيب المختص بالكشف الطبي بالادارة الطبية.

سيتم عمل جميع التحاليل الخاصة بطلاب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض بمعمل الإدارة العامة للخدمات الطبية ضمن إجراءات الكشف الطبي.

على الطلاب راغبى الالتحاق بالمدن الجامعية ارفاق صورة من استمارة الكشف الطبي الخاصة بالطالب بملف الالتحاق للمدينة الجامعية.

فئات الكشف الطبي

طالب مدينة جامعية قديم مائتان (200) جنيها فقط لا غير

. طالب مستجد مائتان وخمسون (250) جنيها فقط لا غير.

. طالب كلية التمريض والمعهد الفني للتمريض ثلاثمائة وخمسون ( 350) جنيها فقط لا غير

طالب مستجد كلية التمريض و مصري وحاصل على شهادة الثانوية من خارج مصر فقط ثلاثمائة وخمسون (350) جنيها لا غير. طالب مستجد مصري و حاصل على شهادة الثانوية من خارج مصر فقط ثلاثمائة ( 300) جنيها لا غير

قيمة الكشف الطبي للطلاب المستجدين الوافدين والغير مصريين الحاصلين على شهادة الثانوية من خارج مصر فقط ثلاثون ( 30) دولار لاغير.

وذلك حرصا من الادارة الطبية على تسهيل الاجراءات خلال الكشف الطبي.

•• تابعونا على موقع جامعة قناة السويس عبر الرابط التالي:

https://suez.edu.eg/ar/