قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
شوبير ينتقد أداء أفشة ويكشف عن خطا نجله مع الأهلي
صرف معاش تكافل وكرامة 15 سبتمبر.. وبرلماني: القانون يضمن استمرار صرفه دائمًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يكرم أسرة المهندس الراحل رئيس جهاز مياه الشرب

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

في لفتة طيبة، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة المهندس الراحل شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والذي وافته المنية مؤخراً نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ، وذلك تقديراً لجهوده وإخلاصه وتفانيه في أداء مهام عمله طوال فترة خدمته ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي.

حيث قدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة لأسرة الفقيد عرفاناً لما قدمه من جهد متميز وجهود مخلصه وأداء متميز خلال فترة عمله للارتقاء بقطاع مياة الشرب والصرف الصحي ، معرباً عن خالص مواساته وتعازيه داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ، يأتي هذا التكريم في إطار حرص المحافظة علي دعم أسر العاملين المتميزين والوفاء لما قدموه من عطاء .

 أعربت أسرة الفقيد عن خالص الشكر والإمتنان لمحافظ المنوفية علي هذه اللفتة الطيبة ، مؤكدين أن هذا التكريم سيبقي وسام فخر وإعتزاز في قلوبهم .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية تكريم شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

وزير العمل

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

حادث بالبحيرة

بسبب خلافات بينهما.. زوج يُنهي حياة زوجته خنقـ ـاً في البحيرة

ترشيحاتنا

سيامة دياكون جديد

سيامة دياكون جديد بأيرلندا على يد الأنبا أنتوني

الأنبا مكاريوس

الأنبا مكاريوس يعتمد نتيجة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالمنيا

محميات البحر الاحمر.

وزارة البيئة تنظم حملة نظافة موسعة بشواطئ جزيرة أبو منقار

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

فيديو

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد