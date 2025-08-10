محافظ المنوفية يكرم أسرة المهندس الراحل رئيس جهاز مياه الشرب

في لفتة طيبة، كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أسرة المهندس الراحل شاكر محمد شاكر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية والذي وافته المنية مؤخراً نتيجة تعرضه لأزمة صحية مفاجئة ، وذلك تقديراً لجهوده وإخلاصه وتفانيه في أداء مهام عمله طوال فترة خدمته ، جاء ذلك خلال لقائه بهم بمكتبه بالديوان العام ، بحضور المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي ، المهندس ناصر عجلان رئيس الجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي.

حيث قدم محافظ المنوفية شهادة تقدير ودرع المحافظة لأسرة الفقيد عرفاناً لما قدمه من جهد متميز وجهود مخلصه وأداء متميز خلال فترة عمله للارتقاء بقطاع مياة الشرب والصرف الصحي ، معرباً عن خالص مواساته وتعازيه داعياً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان ، يأتي هذا التكريم في إطار حرص المحافظة علي دعم أسر العاملين المتميزين والوفاء لما قدموه من عطاء .

أعربت أسرة الفقيد عن خالص الشكر والإمتنان لمحافظ المنوفية علي هذه اللفتة الطيبة ، مؤكدين أن هذا التكريم سيبقي وسام فخر وإعتزاز في قلوبهم .