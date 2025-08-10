بوتين وترامب على أعتاب اتفاق تاريخي قد يغير خريطة أوكرانيا

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إن المقترح الروسي الذي سيطرحه الرئيس فلاديمير بوتين على نظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال القمة المرتقبة في مدينة ألاسكا الأمريكية، وفقًا لتقارير إعلامية، فإن روسيا مستعدة لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا إذا وافقت كييف على التنازل عن منطقتي لوغانسك ودونباس، بالإضافة إلى إمكانية التنازل عن مناطق أخرى مثل زابوروجيا وخيرسون، منوها بأن هذا المقترح يأتي في إطار محاولات إيجاد حل للصراع القائم في أوكرانيا.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هذا المقترح ليس جديدًا، حيث سبق أن أعلن بوتين في العام 2024 عن استعداد بلاده لوقف العمليات العسكرية في حال انسحبت أوكرانيا من منطقة الدونباس، وهي المناطق التي تعتبرها روسيا ذات أهمية استراتيجية وتاريخية.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، إذ كشف مشيك أن التقارير الأخيرة تشير إلى أن الجانب الأمريكي قد اقترح على موسكو ضرورة استعادة السيطرة على المدن التي تعتبرها روسيا "أراضي تاريخية"، مثل خاركيف وأوديسا، بالإضافة إلى تقسيم أوكرانيا كحل للمضي قدمًا نحو إنهاء الصراع.

في سياق آخر، أكد مشيك أن روسيا قد تكون مستعدة للتقدم ببعض المرونة في حال تم ضم المناطق الغربية من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى حلف الناتو، وهو أمر قد تعكف موسكو على التفكير فيه في إطار تحقيق تسوية سياسية.