رئيس جامعة جنوب الوادي يبحث آليات تسويق البرمجيات والتطبيقات المنتجة

بحث الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، مشروع إنشاء نظام متكامل لتسويق البرمجيات والتطبيقات التي تم تطويرها داخل الجامعة، بهدف تعظيم الاستفادة من المخرجات البحثية والتقنية وتعزيز الموارد الذاتية، ودعم الابتكار.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الجامعة، بحضور الدكتور عماد على، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور فرج خضارى، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع، الدكتور رأفت شيبة الحمد، وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور سامح محمد مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية الحاسبات والمعلومات، والمهندس على فكرى، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمى.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن المشروع يأتي ضمن جهود الجامعة لدعم الابتكار وتحويل الأفكار والمنتجات البرمجية إلى خدمات وحلول عملية تلبي احتياجات السوق، وتسهم في رفع موارد الجامعة الذاتية.

كما ناقش عكاوى، آليات التسويق الفعّال، وخطط الترويج داخليًا وخارجيا، وبحث سبل التعاون مع الجهات الحكومية والشركات لضمان وصول البرمجيات والتطبيقات التى تنتجها الجامعة إلى الفئات المستهدفة.

واختتم رئيس جامعة جنوب الوادى، فعاليات الاجتماع بالتأكيد على أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة كمركز ريادي في مجال التكنولوجيا والتطبيقات الذكية.