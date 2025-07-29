انطلاق فعاليات مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادى

انطلقت بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى، رئيس الجامعة، فعاليات مركز القيادات الطلابية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الذي يمثل منصة رائدة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى الطلبة وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل.

وحضر انطلاق الفعاليات الدكتور محمد همام، الأستاذ المساعد بقسم التدريب الرياضى بكلية علوم الرياضة، والدكتور مصطفى الشعينى، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتور محمد رمضان العتمانى، المدرس بكلية العلوم، ومحمد وليد، مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب ومدير مركز القيادات الطلابية، ومحمود كمال الدين، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر ومسئول الأنشطة بمركز القيادات الطلابية.



يأتي انطلاق فعاليات مركز القيادات الطلابية بالجامعة، بهدف تأهيل القيادات الطلابية، لتفعيل دورهم في خدمة المجتمع والعمل على بناء شخصية الشباب المصري من خلال برامج تدريبية، وتأهيلية لتمكينهم من أداء دورهم الريادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادى.

ويهدف مراكز القيادات الطلابية إلي توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بأنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات، توعية وتدريب وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، استيعاب أفكار الطلاب ومبادراتهم وحثهم على المشاركة في تنمية المجتمع.

وتتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات الانتماء والمواطنة والهوية المصرية، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية "مفهوم تنظيم الأسرة - الانتحار -الطلاق - الشذوذ - المثلية - التعاطي والإدمان"، التصدي للشائعات والأفكار والمفاهيم المغلوطة، المشاركة في الحياة العامة والسياسية - القيادة وصنع القرار، التنمية المستدامة والتحول للأخضر، يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.

كما تتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات ورش عمل متخصصة في مجالات الأنشطة الطلابية بالجامعات - اللائحة الطلابية - الإدارة والقيادة - الحوكمة - التحول الرقمي والتسويق الإلكترونى- ريادة الاعمال - العمل التطوعي وخدمة المجتمع - الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي - الصحة العامة والأنماط الغذائية" ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلًا في تخصصه، بالإضافة إلي مسابقات "ثقافية - علمية - فنية".