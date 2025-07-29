قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمعية الإغاثة في غزة: مصر وقفت سدا منيعا أمام تهجير الفلسطينيين
تحالفات استراتيجية ومواقف إقليمية.. لقاء مصري-روسي رفيع في نيويورك وسط تصاعد أزمات غزة وسوريا
الإسعاف: نقل 30368 طفلًا مبتسرًا بشكل آمن خلال النصف الأول من العام
الأهلي يتراجع عن صفقته الجديدة بفرمان من ريبيرو.. شوبير يكشف التفاصيل
وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
بالأسماء.. إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة على الصحراوي الشرقي بأسيوط
شومان: الصـ.ـهاينة غاضبون من الأزهر ونسعد بازدياد غضبهم
الوطنية للانتخابات تندب رؤساء لجان الاقتراع بالخارج فى انتخابات مجلس الشيوخ
إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بطنطا وهدمه حتي سطح الأرض ..صور
وصول الرحلات الطوعية للأسر السودانية لمحطة قطارات ميناء السد بأسوان
سيموتريتش على قرار هولندا منعه من دخول أراضيها: أوروبا لم توفر الأمان لليهود
وزير الخارجية: مصر ترفض المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق فعاليات مركز القيادات الطلابية بجامعة جنوب الوادى

اجتماع جامعة جنوب الوادى
اجتماع جامعة جنوب الوادى
يوسف رجب

انطلقت بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور احمد عكاوى، رئيس الجامعة، فعاليات مركز القيادات الطلابية بالجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الذي يمثل منصة رائدة تهدف إلى تنمية مهارات القيادة لدى الطلبة وتأهيلهم لتولي أدوار قيادية في المستقبل.

وحضر انطلاق الفعاليات الدكتور محمد همام، الأستاذ المساعد  بقسم التدريب الرياضى بكلية علوم الرياضة، والدكتور مصطفى الشعينى، الأستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب، والدكتور محمد رمضان العتمانى، المدرس بكلية العلوم، ومحمد وليد، مدير عام الادارة العامة لرعاية الطلاب ومدير مركز القيادات الطلابية، ومحمود كمال الدين، مدير إدارة الاتحادات الطلابية والأسر ومسئول الأنشطة بمركز القيادات الطلابية.


يأتي انطلاق فعاليات مركز القيادات الطلابية بالجامعة، بهدف تأهيل القيادات الطلابية، لتفعيل دورهم في خدمة المجتمع والعمل على بناء شخصية الشباب المصري من خلال برامج تدريبية، وتأهيلية لتمكينهم من أداء دورهم الريادي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادى.

ويهدف مراكز القيادات الطلابية إلي توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بأنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات، توعية وتدريب وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، استيعاب أفكار الطلاب ومبادراتهم وحثهم على المشاركة في تنمية المجتمع.

وتتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات الانتماء والمواطنة والهوية المصرية، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية "مفهوم تنظيم الأسرة - الانتحار -الطلاق - الشذوذ - المثلية - التعاطي والإدمان"، التصدي للشائعات والأفكار والمفاهيم المغلوطة، المشاركة في الحياة العامة والسياسية - القيادة وصنع القرار، التنمية المستدامة والتحول للأخضر، يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.

كما تتضمن خطة مراكز القيادات الطلابية بالجامعات ورش عمل متخصصة في مجالات الأنشطة الطلابية بالجامعات - اللائحة الطلابية - الإدارة والقيادة - الحوكمة - التحول الرقمي والتسويق الإلكترونى- ريادة الاعمال - العمل التطوعي وخدمة المجتمع - الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي - الصحة العامة والأنماط الغذائية" ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلًا في تخصصه، بالإضافة إلي مسابقات "ثقافية - علمية - فنية".

جامعة جنوب الوادى مركز القيادات الطلابية تنمية مهارات القيادة الذكاء الاصطناعي قنا وزارة الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.3% الأسنان 91.1 %والهندسة 86.2%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حسن شحاتة

أول تعليق من كريم حسن شحاتة بعد قرار الرئيس السيسي تجاه والده

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور

قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

الشاحنات ذاتية القيادة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

تسلا سايبرتراك

انفجار غامض لـ سيارة تسلا سايبرتراك في ممر منزل

بالصور

أصغر سيارة كهربائية من هوندا قادرة على إمداد منزلك بالطاقة

سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one

قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور

تحميك من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد القهوة

فوائد القهوة
فوائد القهوة
فوائد القهوة

هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم

الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة
الشاحنات ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد