رجال الأعمال المصريين الأفارقة تختتم بنجاح فعاليات "إيديكس 2025" لطب الأسنان

اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع شركة "إيفنتوفا" عضو الجمعية، فعاليات مؤتمر ومعرض "إيديكس 2025" لطب الأسنان، بحضور أكثر من 2000 من رواد وصناع قطاع طب الأسنان في مصر والعالم. وجاءت النسخة الحالية لتؤكد ريادة مصر في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة بالقارة الأفريقية، وما يحمله هذا القطاع من فرص اقتصادية واعدة وأبعاد استراتيجية مستقبلية.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس شرف نسخة هذا العام، إن المعرض أقيم لأول مرة على مساحة 20 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 450 عارضًا من 35 دولة، من بينها ألمانيا والصين والبرازيل وإيطاليا، إضافة إلى حضور أكثر من 37 ألف زائر خلال ثلاثة أيام من 7 إلى 9 أغسطس الجاري. وشهدت الفعاليات توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 2 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق العارضين لمبيعات مباشرة داخل المعرض، كما عُقدت مؤتمرات فرعية وورش عمل متخصصة.

وأوضح الشرقاوي أن نسخة 2025 تميزت بمشاركات غير مسبوقة، أبرزها مشاركة الحكومة ووزارة الاقتصاد الألمانية وعدد كبير من الشركات الألمانية في أول ظهور لها خارج ألمانيا بهذا القطاع، إضافة إلى مشاركة كلية الجراحين الملكية البريطانية دعمًا لأطباء الأسنان المصريين. كما شهد المعرض حضورًا أفريقيًا واسعًا تمثل في 19 سفيرًا ودبلوماسيًا من القارة، ووفود من الاتحاد الأفريقي لأطباء الأسنان، ونقباء ست دول أفريقية، فضلًا عن مشاركة قوية من مجتمع طب الأسنان السعودي وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

وأشار الشرقاوي إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على بحث فرص إقامة شراكات صناعية مع الشركات الصينية في مجال تصنيع مستلزمات طب الأسنان، بهدف تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للأسواق الأفريقية، التي يقدر حجمها بنحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن الجمعية شريك استراتيجي لخمسة من أهم المعارض القطاعية في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والاستثمار الرياضي والبنية التحتية.



