قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء
بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية
تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات
وزير التعليم : نخطط للإنتهاء من نظام الفترات المسائية في المرحلة الابتدائية بحلول سبتمبر 2027
خطة جديدة لتطوير التعليم.. محمد عبداللطيف يجتمع بقيادات الجيزة والقاهرة
رئيس الوزراء يتابع مشروعات إعادة إحياء "وسط البلد" والقاهرة الخديوية
تأجيل محاكمة 46 متهما في قضية خلية العجوزة الثانية
سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية
هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً
رئيس الوزراء يتابع المراحل الأخيرة لتنفيذ حدائق "تلال الفسطاط" وإجراءات تشغيلها
تشكيل تشيلسي لمواجهة ميلان وديا
محافظ المنيا: بتوجيهات الرئيس المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رجال الأعمال المصريين الأفارقة تختتم بنجاح فعاليات "إيديكس 2025" لطب الأسنان

الشرقاوي
الشرقاوي
ولاء عبد الكريم

اختتمت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالتعاون مع شركة "إيفنتوفا" عضو الجمعية، فعاليات مؤتمر ومعرض "إيديكس 2025" لطب الأسنان، بحضور أكثر من 2000 من رواد وصناع قطاع طب الأسنان في مصر والعالم. وجاءت النسخة الحالية لتؤكد ريادة مصر في تنظيم المعارض والمؤتمرات المتخصصة بالقارة الأفريقية، وما يحمله هذا القطاع من فرص اقتصادية واعدة وأبعاد استراتيجية مستقبلية.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس شرف نسخة هذا العام، إن المعرض أقيم لأول مرة على مساحة 20 ألف متر مربع، بمشاركة أكثر من 450 عارضًا من 35 دولة، من بينها ألمانيا والصين والبرازيل وإيطاليا، إضافة إلى حضور أكثر من 37 ألف زائر خلال ثلاثة أيام من 7 إلى 9 أغسطس الجاري. وشهدت الفعاليات توقيع صفقات تجاوزت قيمتها 2 مليار جنيه، إلى جانب تحقيق العارضين لمبيعات مباشرة داخل المعرض، كما عُقدت مؤتمرات فرعية وورش عمل متخصصة.

وأوضح الشرقاوي أن نسخة 2025 تميزت بمشاركات غير مسبوقة، أبرزها مشاركة الحكومة ووزارة الاقتصاد الألمانية وعدد كبير من الشركات الألمانية في أول ظهور لها خارج ألمانيا بهذا القطاع، إضافة إلى مشاركة كلية الجراحين الملكية البريطانية دعمًا لأطباء الأسنان المصريين. كما شهد المعرض حضورًا أفريقيًا واسعًا تمثل في 19 سفيرًا ودبلوماسيًا من القارة، ووفود من الاتحاد الأفريقي لأطباء الأسنان، ونقباء ست دول أفريقية، فضلًا عن مشاركة قوية من مجتمع طب الأسنان السعودي وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة.

وأشار الشرقاوي إلى أن الجمعية تعمل حاليًا على بحث فرص إقامة شراكات صناعية مع الشركات الصينية في مجال تصنيع مستلزمات طب الأسنان، بهدف تلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للأسواق الأفريقية، التي يقدر حجمها بنحو 10 مليارات دولار، مؤكدًا أن الجمعية شريك استراتيجي لخمسة من أهم المعارض القطاعية في مجالات الصحة والزراعة والغذاء والاستثمار الرياضي والبنية التحتية.


 

جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة القارة الافريقية مال واعمال يسري الشرقاوي القطاع الخاص لنعارض والمؤؤؤتمرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

نعمة أم إبراهيم

فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

بعد القبض عليه.. من هو :مونلى" صديق سوزى الاردنية

بعد القبض عليه.. من هو مونلي صديق سوزي الأردنية؟

المشير حفتر

الجيش الليبي يكشف حقيقة مزاعم منح الجنسية لمليون فلسطيني

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية

القبض على مونلي صديق سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الأرصاد

الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والصعيد يسجل 46 درجة

الرئيس السيسي

الأعلى للإعلام يشكر الرئيس السيسي لحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بماسبيرو

مستشار الرئيس الكولومبي

الصحة تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية بالقاهرة والعاصمة الإدارية

بالصور

هل تصل الحرارة 50 درجة؟.. الأرصاد تحذر من موجة ساخنة جداً

درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم
درجات الحرارة اليوم

ماحدش هيصدق .. صور صادمة لـ نعمة أم إبراهيم

ام ابراهيم
ام ابراهيم
ام ابراهيم

هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة

حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا
حوت الاوركا جيسيكا

منة فضالي تثير الجدل بفستان حمالات

منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات
منة فضالى تثير الجدب بفستان حمالات

فيديو

فادي تاتو

القبض على البلوجر فادي تاتو بسبب رسومات خادشة للحياء

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة.. حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

المزيد