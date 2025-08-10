ويزو: بزيد 60 كيلو في الحمل ووزني الحالي يتراوح بين 130 و135 كيلو

كشفت الفنانة ويزو، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة ومعاناتها من وزنها الزائد وخاصة منذ الولادة.

واضافت ويزو، في لقاء مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج ضيفي، مساء اليوم الأحد، أن والدها كان يمازح والدتها دائمًا بشأن وزنها في طفولتها.

وتابعت الفنانة ويزو، أن : “بابا كان بيقول إنه مكنش بيعرف يشيلني وأنا صغيرة، وكان بيقول لأمي إنتي مخلفة شوال، وأنا بس في العيلة اللي وزني زايد”.

وأوضحت ويزو، أن وزنها الحالي يتراوح بين 130 و135 كيلو جرام، وتراه طبيعيًا بالنسبة لها، لكنها تزداد بشكل ملحوظ خلال فترة الحمل، موضحة: “أي ست حامل ممكن تزيد 20 كيلو أنا كنت بزيد 50 و60 كيلو في الحمل”.

