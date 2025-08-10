سرقة معدات قناة الإخبارية السعودية خلال تصوير تقرير عن حوادث السرقة في لندن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة معدات قناة الإخبارية السعودية المملوكة للدولة من قلب العاصمة البريطانية، لندن، خلال تصوير تقرير عن حوادث السرقة المتزايدة.

و نشرت القناة مقطع الفيديو المتداول خلال صفحتها بمنصة إكس قائلة : "أثناء تصوير الإخبارية تقريرًا عن تزايد حالات السرقة في العاصمة البريطانية لندن..طاقم القناة يتعرض لسرقة إحدى معداته في شارع أوكسفورد الشهير".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته القناة إقدام شخص يرتدي سترة رمادية اللون بالاقتراب من معدات القناة وانتزاع أحدها قبل أن يلوذ بالفرار.