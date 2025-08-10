إيران: يمكن أن تنفد المياه من طهران بحلول أكتوبر

ذكرت السلطات الإيرانية ، أنه تم قطع المياه لمدة وصلت إلى 48 ساعة في العديد من المناطق، محذرة من أن العاصمة الإيرانية يمكن أن تنفد المياه منها تماما بحلول أكتوبر، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وقال متحدث باسم هيئة المياه في طهران لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): "يتعين علينا أن نوضح للسكان أن الأمر لم يعد مسألة ندرة، لكننا سنفقد المياه قريبا على الإطلاق".

وتحاول الحكومة تخفيف حدة المشكلة بسحب المياه من خزان طالقان في شمال غرب طهران.

وأضاف المتحدث محمد تقي حسين صادق ، أنه لا يوجد حل واقعي للأزمة، سوى خفض استهلاك المياه بشكل جذري.

وحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قبل أيام قليلة، من احتمال جفاف السدود التي تمد العاصمة طهران بالمياه خلال الأشهر القادمة، في حال لم يتم خفض الاستهلاك.