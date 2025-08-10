أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة روسية

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم استهدف مصفاة نفطية روسية في منطقة سارتوف داخل الأراضي الروسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وفي تطور منفصل، جددت الدول الأوروبية دعمها لأوكرانيا، مؤكدة أن أي محادثات سلام مع موسكو يجب أن تجري بمشاركة كييف. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن قادة كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفنلندا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في ألاسكا.

من جانبه، صرح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب منفتح على عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب بوتين، إلا أن القمة ستبقى – في الوقت الراهن – ثنائية بين ترامب وبوتين، كما طلب الأخير.

وفي هذا السياق، شدد زيلينسكي على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه دون مشاركة أوكرانيا سيكون "بمثابة قرارات ميتة"، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى رغبته في البدء بلقاء ثنائي مع بوتين، لكنه لم يستبعد لاحقاً إمكانية تنظيم لقاء ثلاثي، قائلاً إن هناك "فرصة" لذلك.