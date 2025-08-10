قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مودرن سبورت: القرعة كانت قاسية على الفريق بمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري
شروط القبول بكلية الشرطة 2025
تأجيل حجز شقق الإسكان في السويس والمنصورة الجديدة.. ما السبب؟
دعمًا لفلسطين ورفضًا لجرائم الاحتلال.. اليونان تنتفض في وجه إسرائيل
الدولة تنهض بزراعة القصب| استنباط أنواع جديدة من الشتلات.. وتغيير أنماط الزراعة التقليدية
لبنان ستعود.. صابر الرباعي يقدم التعازي للجيش اللبناني بحفل اهمج
محافظ الأقصر يناقش خطة تنفيذ مشروع القطار السريع وإجراءات نزع الملكيات
فيديوهات الرسم الخادشة.. القبض على البلوجر نوجا تاتو في القاهرة
هل ماتت "جيسيكا رادكليف" بهجوم حوت أوركا؟ إليك الحقيقة كاملة
لأصحاب العقارات.. مخالفات تقودك للسجن والغرامة| احذرها
فرج عامر: بعت طارق حامد بـ 7 ملايين جنيه "كاش".. ومرتضى منصور كان أسرع مفاوض
أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة روسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

أوكرانيا تعلن استهداف مصفاة روسية

القسم الخارجي

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم استهدف مصفاة نفطية روسية في منطقة سارتوف داخل الأراضي الروسية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهجوم أو حجم الأضرار.

وفي تطور منفصل، جددت الدول الأوروبية دعمها لأوكرانيا، مؤكدة أن أي محادثات سلام مع موسكو يجب أن تجري بمشاركة كييف. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن قادة كل من المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، وفنلندا، بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية، قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل في ألاسكا.

من جانبه، صرح مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب منفتح على عقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب بوتين، إلا أن القمة ستبقى – في الوقت الراهن – ثنائية بين ترامب وبوتين، كما طلب الأخير.

وفي هذا السياق، شدد زيلينسكي على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه دون مشاركة أوكرانيا سيكون "بمثابة قرارات ميتة"، وفق تعبيره.

وكان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى رغبته في البدء بلقاء ثنائي مع بوتين، لكنه لم يستبعد لاحقاً إمكانية تنظيم لقاء ثلاثي، قائلاً إن هناك "فرصة" لذلك.

