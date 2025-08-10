الداخلية تكشف حقيقة محاولة شخصين دفن جوالين أسفل كوبرى بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام شخصين يستقلان سيارة “ميكروباص” بمحاولة دفن جوالين أسفل أحد الكبارى في الشرقية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (سائق - عامل)، كما تم ضبط الجوالين المشار إليهما (بداخلهما ملابس خاصة بالثاني).

وبسؤال الثاني؛ أفاد بأنه عقب عودته من عمله مستقلاً سيارة "ميكروباص" وبحوزته الجوالين؛ نزل من السيارة أسفل الكوبرى المشار إليه، فسأله أحد الأشخاص "لا يعلمه" عما بداخل الجوالين؛ فرفض الإجابة، وعاد للسيارة مرة أخرى (قيادة الأول) الذي أقر بأنه على علم بما يوجد داخل الجوالين.

واتخذت الإجراءات القانونية.