رئيس «الوطنية للصحافة»: اجتماع الرئيس السيسي وضع خريطة طريق شاملة لتطوير الإعلام

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان بالغ الأهمية، سواء من حيث توقيته أو القرارات التي صدرت عنه، مشيدًا بتقدير الرئيس لدور الصحافة والإعلام في بناء الشخصية المصرية وتعزيز الوعي العام.

وأوضح الشوربجي، في مداخلة هاتفية، مع الإعلامية ميرفت المليجي، ببرنامج «إكسترا اليوم» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع تناول خطط تطوير الإعلام المصري، حيث وجّه الرئيس بضرورة وضع خطة أو خريطة طريق شاملة ومتكاملة لتطوير الإعلام، بالاستعانة بجميع الخبرات والكفاءات المتخصصة من مختلف الأطياف.

وأضاف أن الرئيس شدد على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات بسهولة أمام الصحفيين والإعلاميين، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتمكينهم من أداء مهامهم المهنية، كما تطرق الاجتماع إلى ملف التدريب، حيث أوضح الشوربجي أن المؤسسات الصحفية نظمت أكثر من 250 دورة تدريبية، مؤكدًا أن الرئيس دعا للاعتماد على الكوادر الشبابية المؤهلة، وإعداد برامج تثقيفية وتدريبية للعاملين في المجال الإعلامي.