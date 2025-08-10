الشوربجي: اجتماع الرئيس السيسي جاء في توقيت مهم.. ونشكره على زيادة البدل

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإتاحة البيانات والمعلومات للصحفيين والإعلاميين، إضافة إلى العمل على تدريب الصحفيين والإعلاميين، والاعتماد على الكوادر الشبابية.

وقال عبد الصادق الشوربجي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، إن اجتماع الرئيس السيسي كان في توقيت مهم، مؤكدا أنه ضم رسائل كثيرة، وستكون هناك خطة تضم كل ما تعلق بالاجتماع وأن يتم أخذ رسائل الرئيس في الاعتبار.

وواصل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة،: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على الموافقة على صرف مبلغ 600 جنيه زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو ما يعكس تقدير الرئيس للصحافة المصرية ودورها كإحدى أدوات القوى الناعمة لمصر.

وأكد رئيس الهيئة، أن الصحافة المصرية- وفي القلب منها الصحافة القومية- مستمرة في القيام بدورها التنويري والوطني، خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة التي تواجه وطننا الحبيب.

وأضاف أن الصحافة المصرية ستظل رافداً مهماً في مسيرة تشكيل الوعي الوطني وبناء الإنسان، بما يسهم في الارتقاء بالوطن، في ظل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.