التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد الإسماعيلية، في الجولة الأولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ولم يشكل أي فريق خطورة على مرمى الأخرى طوال الشوط الأول.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي:

حراسة المرمي : على الجابري

خط الدفاع : عصام الفيومي - محمد ياسين - سيف الخشاب - كريم يحيي

خط الوسط : ممادو سيلا - عبدالفتاح تاحا - ماجد هانى

خط الهجوم : مصطفي كشرى - محمد أوناجم - محمد شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد هجرس - محمد مدحت - أحمد حمزاوي - جوردن - عبد الله مارادونا - علي سليمان - عبد الرحمن بوده.

وجاء تشكيل الجونة ضد كهرباء الإسماعيلية على نحو التالى:

أحمد مسعود، خالد صديق، صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، عبد الله السعيد، نور السيد، بلال السيد، حفي إبراهيم، أحمد جمال، محمد النحاس، صمويل أوجو.

على مقاعد البدلاء:

حسن شاهين، عبد الجواد تعلب، رضا صلاح، محمد محمود، محمود حسونة، أليو جاتا، علي الزاهدي، أرنو راندريانانتيناينا، ألفا توراي.