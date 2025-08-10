لفتة إنسانية في مباراة كهرباء الإسماعيلية والجونة

شهدت مباراة فريق كهرباء الإسماعيلية أمام الجونة لفتة انسانية بتكريم مصور فريق الكهرباء وحارس دجلة محمد ابو النجا، برفع لافتة للثنائي الراحل في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، الأحد، على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى المصري الممتاز.

وجاء تشكيل كهرباء الإسماعيلية كالتالي

حراسة المرمى: علي الجابري، والدفاع: عصام الفيومي – محمد ياسين – سيف الخشاب – كريم يحيى

والوسط: مامادو سيلا – عبد الفتاح تاحا – ماجد هاني

والهجوم: مصطفى كشري – محمد شيكا – محمد أوناجم.

فيما جاء تشكيل الجونة في حراسة المرمى: أحمد مسعود، والدفاع: خالد صديق – صابر الشيمي – أحمد عبد الرسول – عبد الله السعيد، والوسط: نور السيد – بلال السيد – حفيظ إبراهيم، وفي الهجوم: أحمد جمال – محمد النحاس – صامويل أوجو.