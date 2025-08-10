التمثيل التجاري يترأس أعمال اللجنة الاقتصادية المصرية الأردنية الـ33

تراس الوزير المفوض التجاري أسامة باشا مدير ادارة شئون الدول العربية بالتمثيل التجاري أعمال اللجنة الاقتصادية والسفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول العربية رئيس اللجنة السياسية و يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار رئيس اللجنة السياحية خلال مفاوضات الخبراء وكبار المسئولين لدراسة محضر اجتماعات الدوره ال٣٣ للجنة العليا المشتركة المصرية - الأردنية.

من المقرر أن تعقد اللجنة يوم ١٢ أغسطس في العاصمة الأردنية عمان برئاسه رئيسي وزراء البلدين يوم ١٢ ورئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مستوى الخبراء.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على رأسها العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.