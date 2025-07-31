التمثيل التجاري ببيروت تطلق ملتقى لترويج الاستثمار في مصر

قام مكتب التمثيل التجاري ببيروت بتنظيم ملتقي للترويج للاستثمار في مصر بالتعاون مع مجموعة البعلبكي اللبنانية احدي كبريات الشركات المستثمرة في مصر.

وقد شارك في الملتقي عدد كبير من الشركات اللبنانية المهتمة الاستثمار في مصر وكذا ممثلو عدد من البنوك اللبنانية مثل بلوم وعودة، وشركات التأمين واعادة التأمين، الي جانب ممثلين عن مجتمع الاعمال اللبناني والجمعيات الفاعلة فيه.



وقد عرضت الوزير المفوض التجاري رئيس المكتب للإطار العام للاستثمار في مصر والتحديثات المستمرة التي تقوم بها الجهات المصرية المعنية بجذب الاستثمارات، وكذا الاصلاحات المختلفة التي تتم لتيسير تأسيس الانشطة المختلفة وتخفيض مدة الاجراءات الحكومية وكذا الاصلاحات الضريبية والمالية التي تهدف لتحسين بيئة الاعمال في مصر.



كما عرضت مجموعة شركات البعلبكي لتجربتها الرائدة للاستثمار في مصر علي المشاركين.