مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشترك

التقى اليوم الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، بهانزاده فريد، رئيس القسم التجاري بسفارة الدنمارك بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك، في إطار متابعة نتائج زيارة رئيس الجمهورية إلى الدنمارك في ديسمبر الماضي، وبحث تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي مشترك.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء اهتمام مصر بتوسيع شراكاتها الاقتصادية مع الدنمارك، في ضوء توجه الدولة لرفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. واستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال، مشيرًا إلى الفرص الواعدة خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية.

كما ناقش الجانبان عددًا من المقترحات لدعم التعاون المشترك، أبرزها الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وتنمية الاستثمارات الدنماركية في مجالات متعددة تشمل تكنولوجيا المعلومات، النقل والموانئ، والإضافات الغذائية والزراعية، إلى جانب القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر.

من جانبها، أعربت هانزاده فريد عن حرص الدنمارك على توسيع استثماراتها في السوق المصري، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. كما تناول الاجتماع الترتيب لإيفاد بعثات تجارية متبادلة بين البلدين، منها بعثة دنماركية في مجال الإضافات الغذائية والزراعية، وبعثة مصرية إلى الدنمارك مطلع العام المقبل.

وحضر اللقاء محمد الشريف، مساعد رئيس القسم التجاري الدنماركي بالقاهرة، والمستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير إدارة شئون دول الاتحاد الأوروبي، والسكرتير الثاني التجاري شاهندا عز العرب بإدارة شئون الترويج للاستثمار، والملحق التجاري هبة صلاح بإدارة شئون دول الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.