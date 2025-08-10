قدم الشيف الشربيني على قناة سي بي سي سفرة من خلال برنامجه الشيف، طريقة عمل مكرونة ارابياتا بالبصل الأخضر والزيتون، فهي من الأطباق السريعة والسهلة التي يمكنك إعدادها في المنزل.



مقادير مكرونة ارابياتا بالبصل الأخضر والزيتون





● مكرونة مسلوقة

● صلصة طماطم

● طماطم مفرومة

● فلفل حار

● ثوم

● بصل أخضر

● زيت زيتون

● زيتون شرائح

● ريحان

● بهارات

● مرقة

● ملح وفلفل

طريقة تحضير مكرونة ارابياتا بالبصل الأخضر والزيتون



يشوح الثوم ثم الفلفل الحار ثم تضاف الشطة المجروشة حسب الرغبة

ثم تضاف الطماطم المفرومة والزيتون ثم يضاف الملح والفلفل والريحان والبهارات

ثم تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا

وتقدم وتزين بالبصل الأخضر والريحان