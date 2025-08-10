لماذا تشعر بالتعب والنعاس بعد الغداء؟.. أطعمة تستنزف الطاقة

يتأثر النعاس بعد الأكل بإيقاعنا اليومي ورغبتنا في النوم، بعض الأطعمة تُفاقم هذا الشعور، بما في ذلك الكربوهيدرات المُكررة، والأطعمة السكرية، والأطعمة المقلية عالية الدهون، والوجبات الكبيرة. لمقاومة هذا النعاس، اختر وجبات متوازنة تحتوي على كربوهيدرات مُعقدة، وبروتينات قليلة الدهون، ودهون صحية، مع الحد من خيارات السكر والمقليات.

يُحفز تناول الطعام تغيرات كيميائية، فالوجبات تزيد من مستويات السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان يساعدان على الاسترخاء والاستعداد للنوم، كما يُطلق الجسم السيتوكينات بعد تناول الطعام، وخاصةً بعد الوجبات الغنية بالسعرات الحرارية، وقد رُبطت هذه البروتينات المناعية بالتعب والالتهاب، وكلاهما يُبطئان الجسم.

لكن المشكلة هي أن ما تأكله يؤثر أيضًا على القيلولة التي تلي الوجبة.

الأطعمة الأكثر احتمالاً لاستنزاف طاقتك

قد تظن أن أي وجبة كاملة كافية، لكن بعض الأطعمة قد تدفعك إلى الكسل، إليك ما يجب الانتباه إليه:

-الكربوهيدرات المكررة والسكريات

الخبز الأبيض، والأرز الأبيض، والمعكرونة، والمعجنات، والمشروبات الغازية، هذه الأطعمة تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، وعندما تنخفض هذه النسبة فإنها تأخذ معها طاقتك.

هذا النوع من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر هو السبب الذي يجعل الحلوى الحلوة أو الغداء الذي يحتوي على كميات كبيرة من المواد المصنعة يجعلك منهكًا بدلاً من أن تشعر بالطاقة.

-الأطعمة المقلية عالية الدهون

فكّر في البرجر أو البطاطس المقلية أو الصلصات الكريمية، هذه الوجبات تُشعرك بثقل في المعدة وتستغرق وقتًا أطول للهضم، مما يُحوّل المزيد من الدم إلى الأمعاء بعيدًا عن الدماغ، هذا يُؤدي إلى تباطؤ كبير في اليقظة والتركيز.

لا يتعلق الأمر فقط بما تأكله، بل بكميته. الإفراط في تناول الطعام قد يؤدي إلى انخفاض حاد في الطاقة لأن جسمك يبذل جهدًا إضافيًا للهضم. لهذا السبب، حتى الأطعمة "الصحية" بكميات كبيرة قد تجعلك تشعر وكأنك وصلت إلى طريق مسدود.

-الديك الرومي والبروتينات الثقيلة والكربوهيدرات

مزيج الكربوهيدرات والبروتين هو ما يزيد من مستوى السيروتونين، مما يُسبّب النعاس.

ماذا تأكل بدلاً من ذلك (إذا كنت تريد البقاء مستيقظًا)

تناول وجبات متوازنة غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتينات قليلة الدهون والدهون الصحية، مثل الدجاج المشوي مع الكينوا والخضراوات الورقية، أو العدس مع الخضراوات الورقية. أضف الألياف، وقلل من السكر، وفكّر في استبدال الأطباق الجانبية المقلية بأخرى أخف، حتى شرب الماء بدلًا من المشروبات السكرية قد يُفيد.

