برلماني: جولة وزير الصناعة بالعاشر من رمضان تعكس تعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لعدد من المصانع المتخصصة بمدينة العاشر من رمضان الصناعية بمحافظة الشرقية، تعكس حرص الدولة على تطوير الصناعة المحلية وتعزيز التكامل بين مختلف مراحل الإنتاج.

وأضاف نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن تدشين خط إنتاج ألواح الألومنيوم والحديد المستخدمة في تغطية واجهات المباني الصناعية ومحطات المترو والقطارات يعد نقلة نوعية في الصناعة المصرية، ويساهم في دعم توجه مصر نحو تصنيع منتجات عالية الجودة تلبي متطلبات السوق المحلي والأسواق التصديرية.

وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أهمية التكامل بين مصانع الدرفلة والجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج، موضحًا أن صناعة تشكيل المعادن تعد من الركائز الأساسية للصناعة الوطنية، خصوصًا مع توفر المواد الخام والتقنيات الحديثة والكفاءات الفنية المدربة، ما يعزز من تقليل الاعتماد على الاستيراد ويزيد من قيمة المكون المحلي.

وأكد سامي نصر الله، أن دراسة إنشاء رصيف شحن على خط سكة حديد العاشر/ بلبيس لتسهيل نقل البضائع خطوة استراتيجية مهمة تدعم لوجستيات التصدير وتيسير حركة التجارة، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مصانع مثل شركة كاما للمعادن، والتي تسهم في تقليل استهلاك الطاقة وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، يعكس التزام الصناعة المصرية بالتنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، ويؤكد قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

واختتم النائب سامي نصر الله تصريحه، بالتأكيد على أن الجولة تؤكد الدعم الحكومي المستمر لصناعة وطنية قوية ومتطورة، تسهم في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وتعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة.