رئيس الأعلى للإعلام: تأكيد الرئيس على حرية الرأي والتعبير رسالة بالغة الأهمية في الظروف الراهنة

قال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن من أبرز التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه اليوم، تأكيد الدولة على حرية الرأي والتعبير، مشددًا على أن هذه الرسالة في ظل الظروف الحالية تمثل أمرًا بالغ الأهمية، وتعكس اهتمام الدولة الحقيقي بهذا المبدأ.

وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتين منة فاروق ولما جبريل، أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من تطورات وأزمات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية والداخلية، تتطلب الاستماع إلى جميع الآراء المختلفة والاستفادة من كافة الخبرات الوطنية في مختلف المجالات.

وأشار إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة وخبراء مصر في شتى التخصصات، مؤكدًا أن هذا التوجه يعزز قدرة الإعلام على مواكبة الأحداث والتعامل معها بفاعلية، لاسيما مع توجيه الرئيس بأهمية توافر المعلومات المطلوبة لضمان تقديم محتوى دقيق وموضوعي.