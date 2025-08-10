التعادل السلبي يحسم لقاء فاركو وإنبي في الدوري

انتهت مباراة فريق نادي إنبي ونظيره فاركو بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأقيمت المباراة مساء اليوم على استاد حرس الحدود، ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري نايل لموسم 2025-2026.

وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف طوال الـ 90 دقيقة رغم الفرص الكثيرة التي شهدها اللقاء من جانب لاعبي الفريقين.

وبهذا التعادل يحتل فريق إنبي المركز الـ 16 في ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة وحيدة.

بينما يحتل فريق فاركو المركز الرابع عشر برصيد نقطة وحيدة من مباراة واحدة.

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل.

الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.



بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – محمد سمير – أحمد إسماعيل.

خط الوسط: مصطفى شكشك – أحمد العجوز - مودي ناصر – صلاح زايد.

خط الهجوم : محمد شريف – يوسف أوبابا.